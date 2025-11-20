Niektorí ľudia sa potešia: Platby na Slovensku čaká veľká zmena, hotovosť už nebudete potrebovať

Slováci sa môžu pripraviť na veľkú zmenu. Od marca 2026 budú musieť všetci obchodníci a poskytovatelia služieb umožniť zákazníkom platiť bezhotovostne pri nákupe nad jedno euro. Pre ľudí je to dobrá správa, pretože odpadnú starosti s hotovosťou a všade si vystačia s kartou alebo s mobilom.
Podnikatelia tak majú ešte posledné mesiace na to, aby sa na túto nemalú zmenu pripravili. Na výber budú mať z viacerých možností. Platbu bude možné zrealizovať cez platobný terminál, terminál v mobile či QR kódy. V prípade poslednej možnosti len stačí zosnímať QR kód z iného zariadenia, aplikácia banky v mobile zákazníka vyplní údaje a ten si vyberie, či zaplatí celý účet alebo len svoju časť. Nie je tak potrebný žiadny terminál.
Pohodlnejšie a rýchlejšie
Dokonca môže pridať aj prepitné. Finančná správa vysvetľuje, že všetko bude fungovať cez Notifikátor okamžitých platieb, ktorý pošle potvrdenie priamo do pokladnice. Štát pripravuje vlastnú aplikáciu na QR platby, zatiaľ však nie je jasné, ako presne bude fungovať.
Zatiaľ čo zákazníci budú mať platenie pohodlnejšie, podnikatelia sa obávajú poplatkov. Pri platbách kartou si banky účtujú až 1,5 percenta z každej transakcie. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) tvrdí, že QR kódy tento problém vyriešia a podnikateľom dokonca ušetria peniaze. Podľa Finančnej správy SR môže priemerná reštaurácia ušetriť ročne až 3 500 eur a obchodný reťazec až 4 milióny eur.
