Tragédia v obľúbenej dovolenkovej destinácii: 56-ročný turista neprežil pád z balkóna

Na Kanárskych ostrovoch došlo k tragédii. Britský turista zomrel po páde z približne šesťmetrovej výšky z balkóna hotela v letovisku Costa Teguise na ostrove Lanzarote. Ďalší muž utrpel vážne zranenia po tom, čo sa podľa miestnych médií zábradlie balkóna zlomilo.
Obaja muži, vo veku 56 a 54 rokov, spadli v sobotu nadránom, informuje The Guardian. Záchranári dorazili krátko po ohlásení incidentu o 1:30, no staršieho z dvojice už nedokázali zachrániť. Druhého previezli v kritickom stave na jednotku intenzívnej starostlivosti do nemocnice Doctor José Molina Orosa.
Nie je známe, či boli obaja dovolenkári príbuzní alebo známi. Španielska civilná garda začala vyšetrovanie, ktoré sa zameriava na technický stav a údržbu zábradlia, ako aj celkovú bezpečnosť hotela. Jeho názov zatiaľ úrady nezverejnili.
