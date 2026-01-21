Muž bežal maratón s bábätkom pripútaným na jeho hrudi: Pretek nedokončil, na krku má obvinenie z týrania

Hongkonská polícia prešetruje hlásenie o podozrení z týrania dieťaťa po tom, čo muž absolvoval každoročný miestny maratón s bábätkom pripútaným na jeho hrudi. Videozáznam vytrvalca s číslom pripevneným na ružovom oblečení dieťaťa sa stal virálny na sociálnych sieťach.
„Prípad bol postúpený Útvaru pre vyšetrovanie týrania detí,“ uviedla polícia, ktorá dostala hlásenie deň po nedeľňajšom bežeckom podujatí. Zároveň informovala, že zatiaľ neboli zatknuté žiadne osoby.
Muž preteky nedokončil
Správa denníka South China Morning Post uviedla, že polícia kontaktovala muža z juhovýchodnej čínskej provincie Kuang-si na ďalšie vyšetrovanie. Hongkonská Čínska asociácia atletických zväzov však informovala, že muž preteky nedokončil, pričom miestne médiá uvádzajú, že dostal príkaz zastaviť a opustiť súťažnú trať.
Táto udalosť vyvolala diskusiu o bezpečnosti a správnom zaobchádzaní s deťmi počas športových podujatí a zdôraznila potrebu dôsledného dodržiavania pravidiel na ochranu najzraniteľnejších účastníkov.
