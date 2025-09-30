Tragédia na železnici: 46-ročný muž pri Bratislave zahynul po zrážke s vlakom, nedalo sa mu pomôcť

V utorok ráno došlo na železničnej trati v bratislavskej mestskej časti Vajnory k zrážke 46-ročného muža s osobným vlakom. Osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Policajti bratislavskej železničnej polície boli dnes krátko po 5.00 h vyslaní k zrážke osoby s vlakom, ku ktorej došlo na železničnej trati v mestskej časti Vajnory na úseku 62,32 kilometra,“ priblížila Bartošová. Doplnila, že poverený príslušník odboru železničnej polície začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.
Odporúčané články
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku