Tragédia na Záhorí: Elektrická trojkolka sa zrazila s osobným autom, muž na mieste zomrel

Policajti aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode pri obci Cerová v okrese Senica. Podľa prvotných informácií sa na ceste II/501 čelne zrazilo auto a elektrická trojkolka. Pri zrážke prišiel o život 84-ročný muž, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Podľa vyjadrenia polície vodič osobného auta Škoda Octavia obiehal vozidlo Mercedes, pričom sa čelne zrazil s elektrickou trojkolokou jazdiacou v protismere.
Polícia začala vyšetrovanie
Pri zrážke utrpel starší muž zranenia, ktorým na mieste podľahol. Presné príčiny a okolnosti tragickej dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania polície.
