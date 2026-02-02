Tragédia na lyžovačke: Lavína v Alpách zasypala skupinu Slovákov, jedného z nich sa nepodarilo zachrániť

V švajčiarskych Alpách došlo v sobotu 31. januára večer k tragickej lavínovej nehode. V oblasti Val da Fain na masíve Piz Alv lavína zasiahla štvorčlennú skupinu lyžiarov. Podľa dostupných informácií išlo o občanov Slovenska. Nešťastie si vyžiadalo jednu obeť, ďalší muž utrpel zranenia a musel byť hospitalizovaný.
Podľa informácií portálu bluewin.ch krátko po 17.30 h bolo v riadiacom centre leteckej záchrannej služby spustené výstražné hlásenie. Jeden z členov skupiny totiž stihol uskutočniť núdzové volanie a upozorniť na lavínovú nehodu. Do oblasti okamžite vyrazili záchranári a do pátrania boli zapojené aj vrtuľníky.
Zraneného muža našli počas pátracieho letu
Počas pátracieho letu vrtuľníkom sa záchranárom podarilo lokalizovať zraneného muža, ktorému sa podarilo vyslobodiť spod snehu vlastnými silami. Následne ho previezli do nemocnice Oberengadin v Samedane, kde zostal na ďalšom ošetrení.
Lavína však zasypala aj ďalšieho člena skupiny. Záchranári ho po intenzívnom pátraní našli bez známok života. Napriek rýchlemu zásahu sa 53-ročného muža nepodarilo oživiť.
Do záchrannej akcie boli zapojení psovodi z Alpskej záchrannej služby a dva vrtuľníky Rega. Presné okolnosti tragédie vyšetruje kantonálna polícia Graubünden spolu s prokuratúrou.
