Tragédia na lyžovačke: Lavína v Alpách zasypala skupinu Slovákov, jedného z nich sa nepodarilo zachrániť

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Lavína v známom alpskom teréne skončila tragicky.

V švajčiarskych Alpách došlo v sobotu 31. januára večer k tragickej lavínovej nehode. V oblasti Val da Fain na masíve Piz Alv lavína zasiahla štvorčlennú skupinu lyžiarov. Podľa dostupných informácií išlo o občanov Slovenska. Nešťastie si vyžiadalo jednu obeť, ďalší muž utrpel zranenia a musel byť hospitalizovaný.

Podľa informácií portálu bluewin.ch krátko po 17.30 h bolo v riadiacom centre leteckej záchrannej služby spustené výstražné hlásenie. Jeden z členov skupiny totiž stihol uskutočniť núdzové volanie a upozorniť na lavínovú nehodu. Do oblasti okamžite vyrazili záchranári a do pátrania boli zapojené aj vrtuľníky.

Zraneného muža našli počas pátracieho letu

Počas pátracieho letu vrtuľníkom sa záchranárom podarilo lokalizovať zraneného muža, ktorému sa podarilo vyslobodiť spod snehu vlastnými silami. Následne ho previezli do nemocnice Oberengadin v Samedane, kde zostal na ďalšom ošetrení.

Lavína však zasypala aj ďalšieho člena skupiny. Záchranári ho po intenzívnom pátraní našli bez známok života. Napriek rýchlemu zásahu sa 53-ročného muža nepodarilo oživiť.

Do záchrannej akcie boli zapojení psovodi z Alpskej záchrannej služby a dva vrtuľníky Rega. Presné okolnosti tragédie vyšetruje kantonálna polícia Graubünden spolu s prokuratúrou.

Štát sľubuje väčšie úspory pri nákupoch: Rezort financií chystá úpravy porovnávača cien, reaguje na tlak…

Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
