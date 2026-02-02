Štát sľubuje väčšie úspory pri nákupoch: Rezort financií chystá úpravy porovnávača cien, reaguje na tlak verejnosti

Foto: TASR - Daniel Stehlík / TASR - Pavel Neubauer

Nina Malovcová
TASR
Do porovnávača cien by mohli pribudnúť ďalšie potraviny.

Do štátneho porovnávača cien cenyslovensko.sk by mohli pribudnúť nové druhy potravín. Ide napríklad o šošovicu, ryžu, cestoviny, olej alebo viacero druhov ovocia a zeleniny. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR s tým, že reaguje najmä na dopyty verejnosti.

Návrh vyhlášky má zatiaľ formu predbežnej informácie, zverejnenej na portáli slovlex.sk. V súčasnosti cenový porovnávač obsahuje podľa MF šesť základných kategórií, v ktorých je 15 druhov potravín a takmer 300 konkrétnych produktov. Po novom by mohlo pribudnúť ďalších približne 23 druhov potravín, ktoré občania v obchodoch nakupujú najčastejšie, pričom rezort financií vychádzal zo spätnej väzby od návštevníkov stránky.

O konečnom zozname sa ešte bude diskutovať

„Ide o úvodnú fázu legislatívneho procesu, ktorou sa spúšťa verejná a odborná diskusia. O definitívnej podobe zoznamu nových potravín sa tak ešte bude diskutovať aj so zástupcami samotných obchodných reťazcov,“ avizovalo ministerstvo.

Hlavným cieľom štátneho porovnávača cien potravín je podľa MF mať prehľad o cenách, porovnať si hodnotu nákupu a pri návšteve obchodu aj reálne ušetriť. „Vďaka porovnaniu nákupného zoznamu, ktorý si občania môžu ´vyklikať´ na stránke z dostupných potravín, vedia na jednom nákupe ušetriť aj viac ako 20 % z výslednej ceny. Práve taký môže byť rozdiel v cene rovnakého alebo porovnateľného nákupu medzi najdrahším a najlacnejším obchodom,“ priblížil rezort.

Nákup, mäso a bravčová masť
Ilustračná foto: Pexels

Zároveň pripomenul, že od spustenia cenového porovnávača MF postupne vylepšovalo jeho funkcionality a pridávalo nové, aby zákazníkom uľahčilo výber obľúbených predajní aj samotných produktov. „Výrazný pokrok v orientácii zákazníkov priniesla interaktívna mapa, umožňujúca vyhľadávanie predajní podľa aktuálnej polohy užívateľa,“ doplnilo ministerstvo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šutaj Eštok neuspel ani na ďalšom súde: K 90-tisícom pribúdajú úroky, kontumačný rozsudok platí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac