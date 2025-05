Toto jedlo môže explodovať: Odborníčka prezradila, čo by sme za žiadnych okolností nemali zohrievať v mikrovlnke

Možno to poznáte aj vy, máte toho práve naozaj veľa a potrebujete niečo rýchlo zjesť. Šupnete do mikrovlnky zvyšky zo včerajšieho obeda a môžete sa venovať iným povinnostiam. V niektorých prípadoch to ale naozaj nie je správne riešenie a mikrovlnke by ste sa radšej mali vyhnúť.

Toto jedlo môže explodovať

Ako píše Mail Online, odborníčka Amanda Holtzer varuje, že zohrievaním nesprávnych jedál v mikrovlnke si môžete privodiť poriadne nepríjemnosti. Alebo znehodnotíte jedlo, ktoré máte na tanieri. Pri niektorých jedlách to vôbec neprekáža, inokedy však môžete celkom zmeniť jeho chuť či textúru.

Pre Fox News vysvetlila, že za žiadnych okolností by sme v mikrovlnke nemali ohrievať napríklad vajíčka varené natvrdo. Môže sa totiž stať, že keď do nich zahryznete alebo ich budete chcieť prerezať nožom, explodujú a spôsobia vám popáleniny.

Neodporúča tiež ohrievať v mikrovlnnej rúre potraviny bohaté na vitamín C, ako je brokolica, ružičkový kel či zemiaky. Vitamín C sa totiž znehodnotí, ak je vystavený teplu. Holtzer tvrdí, že ak chceme vitamín v jedle uchovať, mali by sme ho konzumovať v surovom stave vždy, ak je to možné.

Vyhnite sa ohrievaniu v plastových nádobách

Vyhnúť by sme sa mali aj opätovnému ohrievaniu kuracieho mäsa v mikrovlnke. Podľa odborníčky to totiž mení chuť a textúru mäsa. „Keď sa kura po uvarení skladuje v chladničke, tuky v mäse môžu oxidovať, čo môže zmeniť jeho chemickú štruktúru, a tým aj jeho chuť. Pri ohrievaní sa tiež odparuje voda. Mäso tak bude nielen zvláštne chutiť, ale ani štruktúra nebude taká, aká by mala byť,“ vysvetľuje Holtzer.

Platí to aj v prípade rýb. Ak nechcete skončiť so suchou gumovou textúrou so zvláštnou chuťou, mikrovlnke sa vyhnite.

Odborníčka Shanna Swan zas vysvetľuje, prečo by nikdy nejedla jedlo ohrievané v plastových dózach. Varuje, že sa do potravy môžu takýmto spôsobom dostať chemikálie, ktoré v nej jednoznačne nechcete. Súčasťou plastov sú napríklad ftaláty, ale aj bisfenol A. Do plastov sa pridávajú, aby boli odolnejšie.

Štúdie naznačujú, že za bežných okolností nie je používanie plastov v kuchyni nebezpečné, no do mikrovlnky ich radšej nedávajte.