Toto je najlepšie strážený trezor na svete: Miliardári si tu ukladajú heslá ku kryptopeňaženkám, ale aj Pokémon kartičky

Možno ste už aj vy videli filmy, v ktorých sa lupiči vlámu do trezora a v momentoch plných drámy a napätia si z nich odnášajú peniaze, zlaté tehly či šperky. Do najlepšie stráženého trezora na svete by sa však zrejme len tak ľahko nedostali. Takto to v ňom vyzerá.

Sem sa len tak ľahko nikto nedostane

Ako informuje Mail Online, trezor, do ktorého si odkladajú svoj majetok miliardári, chráni vybavenie ako vystrihnuté z nejakého akčného filmu. Chráni ho nepriestrelné sklo, skener na odtlačky prstov a ďalšie vymoženosti. IBV International Vaults London je označovaný za najexkluzívnejší súkromný trezor na svete.

Trezor je dielom juhoafrického multimilionára Ashoka Sewnaraina, ktorý nehnuteľnosť prevzal v roku 2017. Kedysi bola sídlom banky Barclays, no milionár z nej urobil nepreniknuteľnú pevnosť. Upravené boli dokonca aj samotné steny budovy. Steny, podlahy a stropy vystužené oceľou, cez ktorú sa nikto a nič neprevŕta. Aby sa eliminovali slabé body, v niektorých častiach budovy bola odstránená aj ventilácia.

To, že je budova mimoriadne zabezpečená, je jasné už hneď pri vstupe. Ak sa klient chce dostať do trezora, musí prejsť sériou biometrických kontrol vrátane skenovania dúhovky a kontroly odtlačkov prstov. Po prechode cez spevnené dvere sa návštevníci dostanú do priestoru, ktorý niektorým môže pripomínať jaskyňu. Zaujímavosťou je, že tu nájdete aj pôvodné dvere trezora, pochádzajúce približne z roku 1940. Bolo príliš náročné odstrániť ich, tak tu ostali ako extra ochrana navyše.

Koľko taký sejf stojí?

Ďalej človek vkročí do priestoru uzavretého medzi dvoma oceľovými bránami, spevneného betónom a s kontrolnou miestnosťou chránenou nepriestrelným sklom. Ďalšie kontrolné miestnosti sa nachádzajú aj v Dubaji a v Afrike. Za každých okolností miestnosť sledujú a strážia najmenej štyri páry očí z rôznych kútov sveta.

Každý z klientov má pridelenú osobnú prístupovú kartu. Do sejfu sa vskutku nedostane nikto nepovolaný. Navyše, po celej budove sa nachádzajú tlačidlá, ktoré upozornia kontrolnú miestnosť v prípade, že sa niečo udeje. Až keď sa človek dostane cez všetky spomínané bezpečnostné prvky, vkročí do miestnosti s 561 sejfmi. Tie majú rozmery od veľkosti mobilu až po samostatnú miestnosť, ktorú si človek môže prenajať za takmer 3 milióny eur ročne. Najmenší sejf sa prenajíma za takmer 1 200 eur ročne.

Elitný klub

Ľudia si tu ukladajú najrôznejšie predmety vrátane zberateľských Pokémon kartičiek. Iní tu majú svoje heslá ku kryptopeňaženkám, ale aj luxusné hodinky, drahé kabelky či predmety so sentimentálnou hodnotou. IBV tiež ponúka aj tzv. „zlatú a diamantovú miestnosť“, kde môžu klienti nakupovať diamanty a obchodovať so zlatom a vzácnymi mincami z celého sveta.

Konajú sa tu aj exkluzívne udalosti, v rámci ktorých sem klienti môžu prísť a pozrieť si rôzne artefakty, na ktoré ani nie je možné nalepiť cenovku, ich suma je nevyčísliteľná. Vidieť môžu Fabergého vajce, ale aj miliónové hodinky Jacob&Co. Samozrejme, kľúčová je diskrétnosť a nikto presne nevie, čo všetko sa v sejfoch ukrýva. Klient môže, no nemusí prezradiť, čo chce do sejfu odložiť.

Nie je dokonca možné prezradiť ani to, kto služby trezoru využíva, isté je len to, že prenajímatelia sú z radov miliardárov, ktorí sa stávajú členmi elitného klubu. Môcť využívať trezor je privilégium, ktoré nie každý dostane. Prevádzkovatelia trezoru si klientelu starostlivo vyberajú. Do úvahy neprichádza nikto, kto by majetok získaval z ilegálnej činnosti.