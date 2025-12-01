Toto by mohol byť bod zlomu pre bezpečnosť v Európe a mier na Ukrajine: Rusko však naďalej zabíja a ničí, tvrdí Macron

Foto SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj prišiel do Francúzska v snahe získať podporu pre dohodu, ktorá by ukončila vojnu Ruska proti Ukrajine.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron po stretnutí s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským v Paríži vyhlásil, že prebiehajúce rokovania s USA by mohli byť „bodom zlomu“ pre budúcnosť mieru na Ukrajine a bezpečnosť v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Macron zdôraznil, že plán na ukončenie bojov môže byť dokončený len za prítomnosti Ukrajiny a európskych mocností. „V súčasnosti neexistuje žiadny finalizovaný plán týkajúci sa územných otázok, prísne vzaté. Môže ho dokončiť len prezident Zelenskyj,“ vysvetlil Macron na tlačovej konferencii po boku ukrajinského prezidenta.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ukrajina vyzvala spojencov z Európskej únie, aby pomohli zabezpečiť „spravodlivý a trvalý“ mier: Je nutné posilniť odolnosť Európy
2.
Masaker na ruskej základni: Bývalý vojak po návrate z Ukrajiny spustil paľbu a zabil 7 kolegov, zmizol bez stopy
3.
Hovorí sa o preventívnom údere voči Rusku: NATO už stráca trpezlivosť. Aliancia chce byť agresívnejšia
Zobraziť všetky články (1456)

„Pokiaľ ide o otázky zmrazených (ruských) aktív, bezpečnostných záruk, vstupu do Európskej únie a európskych sankcií, môžu byť uzavreté len spoločne s Európanmi za rokovacím stolom,“ myslí si francúzsky prezident a odsúdil tiež pokračujúce útoky Moskvy na Ukrajinu. „V čase, keď hovoríme o mieri, Rusko naďalej zabíja a ničí,“ upozornil.

Foto: SITA/AP

Stále je potrebné dojednať sporné body

Zelenskyj prišiel do Francúzska v snahe získať podporu pre dohodu, ktorá by ukončila vojnu Ruska proti Ukrajine. Elyzejský palác predtým informoval, že lídri budú hovoriť o podmienkach spravodlivého a trvalého mieru. Počas stretnutia obaja prezidenti spolu s ostatnými európskymi lídrami telefonovali s americkým vyslancom Steveom Witkoffom.

Návšteva ukrajinského prezidenta v sprievode manželky Oleny sa koná deň po rokovaniach americkej a ukrajinskej delegácie na Floride a deň pred stretnutím Witkoffa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. Americká aj ukrajinská strana označili nedeľné rokovania za produktívne, avšak uviedli, že stále je potrebné dojednať niektoré sporné body.

Zelenskyj očakáva, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom bude osobne rokovať o „náročných kľúčových otázkach“, na ktorých nepanuje zhoda. Opätovne tiež vyzval, aby Rusko nebolo odmenené za svoju agresiu voči Ukrajine.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ukrajina vyzvala spojencov z Európskej únie, aby pomohli zabezpečiť „spravodlivý a trvalý“ mier: Je nutné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac