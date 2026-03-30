Tori Spelling otvorene o plastických operáciách: Po dlhých rokoch priznala pravdu, ktorá ju doteraz bolí

Byť verejne známou osobnosťou znamená žiť život, ktorý je neustále pod dohľadom médií aj verejnosti. Každý detail vzhľadu, každá zmena či prirodzený proces starnutia sa okamžite stáva predmetom diskusií, špekulácií a často aj tvrdej kritiky.
V Hollywoode, kde sa kladie veľký dôraz na vzhľad a mladosť, je tento tlak ešte intenzívnejší. Herečky sú neraz vystavené nerealistickým očakávaniam a neustálemu porovnávaniu, čo môže mať vážne dôsledky na ich sebavedomie aj psychiku. Potvrdzuje to aj Tori Spelling, ktorá priznala pre portál Page Six jednu vec.
Sebavedomie na červenom koberci
Hoci ju diváci poznajú ako pohodovú a usmievavú Donu zo seriálu Beverly Hills, 90210, jej život mimo kamier bol často sprevádzaný kritikou a neustálymi komentármi o jej vzhľade. Dnes, po rokoch skúseností, sa rozhodla prehovoriť otvorene a bez prikrášlenia o plastických operáciách. Hviezda zavítala na podujatie iHeartRadio Music Awards 2026, kde sa objavila v odvážnych červených šatách a pôsobila sebavedomo a elegantne.
Sama priznala, že ešte pred rokom by si na takýto outfit netrúfla. “Neviem, či by som bola pred rokom na tieto šaty pripravená. Za posledné tri roky sa v mojom živote udialo veľa zmien,” priznala herečka a dodala, že nosievala hlavne tenisky a džínsy.
Dnes sa cíti silnejšia než kedykoľvek predtým. Označuje to dokonca ako svoje “silné obdobie”, keď sa opäť vracia k glamour štýlu, ktorý mala taktiež rada v minulosti. „Môžete mať 50 a byť stále očarujúca,“ vyhlásila a potom zašepkala do mikrofónu svoj skutočný vek. „Nie je to pohodlné, ale človek sa v tom cíti sebavedomo, keď si to oblečie. Je ako Popoluška,“ poznamenala.
