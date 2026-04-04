To, čo bolo pohodlné, je dnes drahé: Slováci menia svoje obedové návyky, snažia sa tak ušetriť

Dennodenné stravovanie mimo domu sa pre mnohých pracujúcich stáva luxusom. Veľká časť z nich (40 percent) si preto radšej navaria doma a obed si so sebou prinesú do práce. Ukázal to prieskum portálu Platy.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Career Slovakia.
Do reštaurácií, bufetov či prevádzok rýchleho občerstvenia chodí na obed podľa prieskumu len štvrtina opýtaných. Takmer polovica z tých, ktorí si doma obedy nevaria, uvažuje nad tým, že začne. Dôvodom sú financie. Väčšinu respondentov k tomu motivuje najmä snaha viac šetriť.
Domáce varenie vychádza lacnejšie
Ostatní vnímajú, že jedlo v reštauráciách a donáškach zdraželo, varenie obedov doma ich vyjde lacnejšie. Prieskum ukázal, že ľudia, ktorí si obedy do práce varia doma, skutočne ušetria. Takmer osem z desiatich pracujúcich, ktorí obedujú prevažne v reštauráciách, zaplatí za jeden obed v priemere 5 až 10 eur.
Pätina z nich minie viac ako 10 eur. Naopak, viac ako tretinu zamestnancov, ktorí si navaria doma, vyjde jeden obed menej ako 5 eur, polovica zaň zaplatí od 5 do 10 eur. Prieskum sa uskutočnil v období od 21. januára do 9. februára na vzorke 2033 pracujúcich, ktorí chodia na pracovisko.
