Čakali, že všetko bude inak. Strhujúce finále Viny neuspokojilo všetkých divákov, čo ich zarazilo?

Televízia Markíza má za sebou ďalší úspešný koniec dramatického seriálu. Po Klamstve a Zrade sa oficiálne k ukončeným seriálom pridala aj Vina, pričom nie všetci diváci sú z jej konca nadšení. Niektorí pritom tvrdia, že sa šťastný koniec ani očakávať nedal a seriál aspoň skončil realisticky.

Stačilo 16 epizód na to, aby televízia Markíza vyrozprávala dramatický príbeh vraždy malého chlapca a mestečka plného tajomstiev. Zatiaľ čo prvých 8 epizód sa venovalo vyšetrovaniu vraždy malého Danka a polícia hľadala vraha, ktorý sa im celý čas skrýval priamo pod nosom, druhá polovica seriálu sledovala súdny proces s Jozefom, a tiež sa vrátila k prípadu Starej Myjavy.

Koniec, aký nečakali

Druhá séria seriálu Vina priniesla súdne pojednávanie, ktorého sa zúčastnilo hneď niekoľko nových postáv. Niektoré sa snažili dosiahnuť spravodlivosť, iné bránili vraha malého Danka a snažili sa dokázať jeho nevinu. To sa im nakoniec aj podarilo. Sudkyňa totiž Jozefa Mikuša spod obžaloby oslobodila. Dankovi rodičia sa nakoniec rozhodli vziať spravodlivosť do vlastných rúk a Jozefa konfrontovali. Neboli však jediní. Spoločne s obyvateľmi mestečka Tichý Brod Jozefa vyhnali.

Ako sa ukázalo, tento koniec vyvolal u divákov kontroverzie a polemiky, pričom mnohí čakali niečo iné. Napríklad, ako vyplýva z ich komentárov, čakali, že Jozef sám oľutuje, čo spravil a nakoniec sa prizná.

„Myslela som si, že sa v Jozefovi ozve svedomie a prizná sa, že to urobil, škoda,“ znel napríklad jeden z komentárov. V ďalšom zas stálo: „Nemalo to takto skončiť, mali ho donútiť priznať sa, aby bol spravodlivo odsúdený, záver sa mi nepáčil.“

Iní diváci zas písali: „Akože… A Dankov vrah, o ktorého šlo od začiatku? To akože mal seriál ukázať, ako sa tu všetko prepečie? Tak to je super, to splnili. Otrasný koniec.“ alebo „Skvelý seriál, nanič koniec. Stále sa cítil nevinný, ale povedal: Mrzí ma to. Ale aspoň dobre ukázali, že u nás zločin zostáva nepotrestaný…“

Mnohí naopak tvrdili, že takýto koniec bol realistický a poukazoval na to, že nie vždy zvíťazí spravodlivosť. Diváčka napríklad poznamenala: „Veľmi dobre natočené, žiaľ aj takýto je život, koľko nespravodlivých súdov bolo vynesených.“

Iná sa pridala: „Zase to upozornilo na to, že keď máš dobrého advokáta, tak ťa aj z vraždy vyseká.“ Tretia zas píše: „Brutálny záver seriálu a skvelé výkony hercov. Aj v reálnom živote sa to stáva.“

Očakávali zvrat a iného vraha