Tipy, ako si neublížiť pri zimných radovánkach: Ľad nie je nikdy bezpečný na 100 %. Vo vode ide o minúty

Foto: Facebook.com (Hasičský a záchranný zbor)

Michaela Olexová
TASR
„Na prírodný ľad nevstupujte sami, deti nikdy nenechávajte bez dozoru."

Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný. Rizikový je najmä pri brehoch, mostoch či prítokoch a odtokoch vody.

Nebezpečné môžu byť aj rybníky s odpustenou vodou. Aj pevne vyzerajúci ľad sa môže náhle prepadnúť. Na sociálnej sieti na to upozornil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Nikdy naň nevstupujte sami

„Na prírodný ľad nevstupujte sami, deti nikdy nenechávajte bez dozoru. Vyhýbajte sa opusteným a neznámym zamrznutým plochám. Ak sa prepadnete, zachovajte pokoj, snažte sa vytiahnuť na ľad a odplaziť sa k brehu, nesnažte sa postaviť. Ak ste svedkom nehody, neohrozujte seba, ale okamžite volajte tiesňovú linku 150 alebo 112,“ radia hasiči.

Ako doplnili, pomáhať by človek mal len z bezpečnej vzdialenosti bez vstupovania na ľad, aby neohrozil aj seba. V studenej vode ide o minúty. Rýchlo tam hrozí vyčerpanie a podchladenie.

„Najlepšou ochranou je prevencia. Zvážte riziko, chráňte seba aj svojich blízkych a nevstupujte na neznáme zamrznuté vodné plochy,“ uzavrel zbor.

