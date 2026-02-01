Tichý, no významný posun: Čínska diplomacia hovorí o novej etape vzťahov s Moskvou, naznačili zmenu smerovania

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Nový rok, nové plány.

Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v nedeľu vyhlásil, že bilaterálne vzťahy s Ruskom by mohli tento rok vstúpiť „do novej fázy“, uvádza sa v oficiálnom vládnom vyhlásení. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Šéf čínskej diplomacie sa v nedeľu v Pekingu stretol s tajomníkom Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergejom Šojguom v rámci najnovšieho kola „strategickej komunikácie“, uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí. Wang I povedal Šojguovi, že Čína a Rusko musia spolupracovať na udržaní multilateralizmu v čase nepokojov a „presadzovať rovnoprávny a usporiadaný multipolárny svet“.

Ochota prehĺbiť strategickú koordináciu

Peking je podľa čínskeho ministra ochotný spolupracovať s Moskvou na „prehĺbení strategickej koordinácie a posunutí čínsko-ruských vzťahov do novej fázy v novom roku“. Šojgu po rokovaniach potvrdil, že v spoločnom dialógu budú naďalej pokračovať aj ruský prezident Vladimir Putin s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, informovala agentúra TASS.

Foto: SITA/AP

„Hlavy našich štátov udržiavajú priateľské vzťahy a vedú veľmi aktívny dialóg. Je teda celkom prirodzené, že tento dialóg bude pokračovať na pravidelnej báze aj tento rok,“ uviedol Šojgu podľa tlačovej služby Bezpečnostnej rady. Dodal, že s čínskym ministrom hovoril aj o „harmonograme kontaktov, vrátane kontaktov na najvyššej úrovni“.

AFP pripomína, že Peking a Moskva v posledných rokoch zintenzívnili hospodársku spoluprácu aj diplomatické kontakty a ich strategické partnerstvo sa ešte viac prehĺbilo od ruskej invázie na Ukrajinu vo febuári 2022.

