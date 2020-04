Teraz je ten pravý čas na čítanie. Do tejto knižnice nemusíte chodiť, príde za vami

V súčasnej dobe sa každý z nás snaží využívať čas čo najefektívnejšie. Spôsobuje to hlavne fakt, že ho máme zrazu oveľa viac ako predtým a asi ho neplánujeme stráviť len sledovaním seriálov. Práve čas strávený doma nám dáva možnosť začítať sa.

Nie každý má doma zbierku kníh, do ktorých sa chce pustiť, keď na ne bude mať čas. Mnohí preto utrácajú nemalé peniaze na internetových kníhkupectvách s tým, že sa snažia prečítať čo najviac, pretože rátajú s tým, že potom už na to nebudú mať čas. Ak však knihy predstavujú nejaké negatívum, je to jednoznačne fakt, že zaberajú veľmi veľa priestoru.

Knižky, ktoré prídu za vami

Asi len veľmi málo ľudí má doma priestor na to, aby vo veľkom skladovalo knihy, hoci možno mnohí túžia po obrovskej knižnici s pohodlným kreslom. Ak sa však máte s množstvom kníh sťahovať z miesta na miesto, je jasné, že vás aj prejde chuť si niečo prečítať. Preto si niektorí ľudia obľúbili čítačky kníh, no je pravdou, že pocit dotyku ruky so stránkami v tomto prípade chýba. Ďalším zase prekáža, že musia pozerať do ďalšieho prístroja. Riešením môže byť návšteva knižnice, no tie sú v súčasnej dobe zatvorené. Napadlo vám niekedy, že by knihy mohli prísť za vami?

Nemusíte chodiť do knižnice

Ak sa vám tento nápad pozdáva, tak vás určite nadchne, že niečo takéto funguje aj na Slovensku. Projekt s názvom Nekonečná knižnica sa riadi už spomínaným heslom „knižnica, ktorá príde za vami“. Pre lepšiu predstavu to funguje približne ako knižný prenájom.

Pomôže aj nerozhodným

Veľkou výhodou je, že nemusíte hodiny rozmýšľať nad tým, ktorú knižku si vyberiete. Zároveň sa nemusíte báť, že knihu okamžite prečítate a nebudete vedieť, čo robiť ďalej. Balíček obsahuje hneď 5 kníh, na ktoré máte tri mesiace. Tak si môžete dosýta vychutnať každú jednu knihu, no zároveň sa nemusíte strachovať, že nebudete mať čo čítať.

Ako to funguje?

Stať sa súčasťou procesu Nekonečnej knižnice je jednoduchšie, ako si myslíte. Stačí sa len zaregistrovať, vybrať si kategóriu kníh, ktorú chcete čítať a počkať, kým vám kuriér priamo domov doručí 5 kníh. Po ich prečítaní stačí knihy zabaliť a vrátiť späť. Knihy vyberajú priamo odborníci a pokiaľ sa stane, že niektorú z nich do troch mesiacov nestihnete prečítať, jednoducho sa vám odráta z nasledujúceho balíka.

Ušetríte peniaze aj miesto

Jednou veľkou výhodou prenájmu kníh v Nekonečnej knižnici je práve šetrenie, a to nielen miesta, ale aj peňazí. Kým bežne zaplatíte za jednu knihu približne 13 eur, pri najmenšom balíku to teraz vychádza menej ako 5 eur, pri najväčšom zase menej ako 3 eurá.

Predplatné

Predplatné na 6 mesiacov: 7,90 eur mesačne – predstavuje 10 kníh , teda dvakrát zásielku kuriérom až domov.

, teda dvakrát zásielku kuriérom až domov. Predplatné na 9 mesiacov: 5,90 eur mesačne – predstavuje 15 kníh a trikrát zásielku kuriérom až domov.

a trikrát zásielku kuriérom až domov. Predplatné na 12 mesiacov: 4,90 eur mesačne – predstavuje 20 kníh a štyrikrát zásielku kuriérom až domov

Je len na vás, čo si vyberiete, isté však je, že práve vďaka Nekonečnej knižnici môžete ušetriť množstvo času, peňazí a aj energie, ktorú obetujete samotnému výberu kníh. Práve teraz je ten najvyšší čas čítať.