Je najuniverzálnejším svetovým jazykom a dohovoríte sa ním dnes už prakticky v celom svete. Angličtina je aj hlavným cudzím jazykom vyučovaným na slovenských školách, napriek tomu má s ním mnoho mladých ľudí problémy. Ešte náročnejšie to majú staršie generácie, ktoré sa s angličtinou aktívne stretli častokrát až po Nežnej revolúcii. Viliam a Samira preto vytvorili projekt, vďaka ktorému sa naučí anglicky každý a bez ohľadu na vek či vzdelanie.

Vyučovaniu angličtiny sa venujú už dlhé roky, ich „rukami“ prešli stovky, možno tisíce študentov všetkých vekových kategórií a tvrdia, že Slováci po anglicky vedia, akurát sa cudzím jazykom boja rozprávať. Po rokoch praxe si Vilam a Samira vytvorili vlastné metódy, vlastné formy a vlastné spôsoby, stále im však chýbalo miesto, kde by sa ich študenti mohli vracať pre ďalšie materiály, inšpiráciu a lekcie. Namiesto vyhľadávania vo viacerých zdrojoch si tak vytvorili celkom vlastný projekt a nazvali ho jednoducho spikuj.sk.

Škola angličtiny celkom zadarmo

Projekt spikuj.sk založili Viliam a Samira v roku 2018. Na internetovej stránke začali zhromažďovať vlastné materiály k výučbe anglického jazyka. Články, testy, pracovné listy, ale aj podcasty a videá, vďaka ktorým sa vzdelávanie stalo aj v online priestore o čosi osobnejšie. Na spikuj.sk ponúkajú všetko celkom zadarmo a nezmenili to ani potom, ako ich koronakríza pripravila prakticky o celý príjem z vyučovania vo vlastnej triede či vo firmách, ktoré hľadali kvalitných lektorov.

„Máme vlastnú filozofiu, ako sa dá jazyk naučiť a tú chceme dostať medzi všetkých ľudí, pretože vieme, že funguje. Určite mi dajú za pravdu aj iní učitelia, že keď za vami príde študent a poďakuje vám, že ste mu pomohli dostať lepšiu prácu, alebo mu len vaše hodiny dodali sebadôveru, a tým jeho dovolenka bola bez stresu, tak ten pocit hrdosti je na nezaplatenie,“ hovorí o projekte spikuj Viliam Rigo.

Viliam a Samira sami tvrdia, že najúčinnejším spôsobom, ako sa naučiť cudzí jazyk, je osobná interakcia medzi učiteľom a žiakom, ktorá sa v online priestore nahrádza len veľmi ťažko. Vyučovacia hodina je však obmedzená na krátky čas a sama o sebe nestačí.

„Na to, aby som sa jazyk naučil kvalitne, potrebujem aj iné podnety. To znamená, že študenti by sa mali vzdelávať aj sami, aby boli čo najviac ponorení do cudzieho jazyka a vnímali ho zrakom a sluchom. A táto časť štúdia môže byť kvalitná alebo aj stratou času, môže byť zábavná, ale aj nudná a demotivujúca. Myslím, že je zábavnejšie pozerať video alebo počúvať podcast a na konci si urobím krátky nenáročný test ako sedieť nad knižkami, učiť sa poučky a robiť si cvičenia bez kontextu,“ vysvetľuje Viliam.

Netreba 1000 slov, ani dokonalú gramatiku

A práve na to slúži projekt spikuj.sk. Pri tvorení jeho obsahu sa Viliam a Samira inšpirovali vlastnými skúsenosťami poučení najčastejšími chybami, ktoré pri učení angličtiny robíme. Veria, že poznať dokonalo gramatiku a ovládať tisícku slovíčok nie je vôbec to najdôležitejšie.

„Niekedy stačí vedieť 300 slov, ale kvalitne a dokážem viesť veľmi pekný rozhovor. Na našej stránke nenájdete vysvetlenú celú gramatiku od začiatočníckej až po pokročilú. Skôr tam nájdete ako správne použiť určité slovo, aké chyby študenti často robia a ako sa to má povedať správne. Ak už príde k vysvetleniu, napr. času, povieme si, v akých reálnych situáciách sa používa,“ vysvetľuje myšlienku projektu Viliam.

Definícia v knihách: „Present Perfect používame, ak čas nie je dokončený.“ Spikuj.sk: „Present Perfect vieme použiť v situáciách, keď rozprávame o svojich skúsenostiach… pracovných, ale aj osobných.“

Projekt spikuj nájdete na webovej stránke, ale aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, YouTube či dokonca TikTok a Twitter.