Kávu pripravujú na mieru, ich rukami prejde každé Zrnco: V Košiciach otvorili unikátnu remeselnú pražiareň kávy

V rušnom a uponáhľanom živote im často ostávala len posledná spoločná chvíľa. Večer si sadli k svojmu rituálu a aspoň na chvíľu sa spoločne zastavili pri šálke chutnej kávy. Vyskúšali ich mnoho. Rôzne odrody, chute, zmesi, žiadna ale nedokázala naplniť to, čo hľadali. A tak sa rozhodli vytvoriť Zrnco, malú remeselnú pražiareň kávy v Košiciach, kde ich rukami prechádza každé jedno zrnko, aby ho dokázali pripraviť presne podľa vašich predstáv.

Nevnímajú to ako prácu, ale ako koníček. A tak ku svojej pražiarni kávy Zrnco Natália aj Ďuro pristupujú. Začalo to spoločným rituálom, často jedinou spoločne strávenou chvíľou z inak uponáhľaného dňa. Pri spoločných večerných posedeniach so šálkou kávy skrsol nápad o vlastnej pražiarni.

„Napriek skutočnosti, že výraznejší kávomil som bola ja, s myšlienkou vlastnej kávovej cesty prišiel Juraj, čo ma najskôr trochu zaskočilo, no zároveň veľmi potešilo,“ opisuje Natália. „Mal v hlave premyslený celý koncept, preverené možné spôsoby realizácie, dodávateľov. Neverila som, že sa to deje, až do chvíle, keď k nám pred Vianocami 2019 priviezli pražiarenský stroj. Vtedy som si uvedomila, že náš sen sa mení na skutočnosť,“ spomína na začiatky projektu Zrnco.

Káva na mieru

Zrnco je malá remeselná pražiareň kávy. Ide teda o malovýrobu založenú na kvalifikovanej a ručnej práci. V podstate tak rukami Natálie a Ďura vlastne prechádza každé jedno zrnko kávy, ktoré potom končí u zákazníka. S veľkovýrobou sa takýto osobný prístup nedá vôbec porovnať. To však nie je zďaleka jediná výhoda menšej remeselnej pražiarne kávy.

Hlavnými piliermi projektu pražiarne Zrnco sú čerstvosť, chuť, flexibilita a kvalita. Tým, že ide o malú remeselnú pražiareň, môžu Natália a Ďuro svojim zákazníkom dodávať vždy čerstvý a maximálne kvalitný produkt.

„Napriek tomu, že väčšina veľkých výrobcov uvádzajú dátum spotreby kávy aj 2 roky a neriešia až tak dátum praženia, pre nás je práve ten dôležitý, lebo vo všeobecnosti platí, že optimálnu chuť zo ZRNCA dosiahneme medzi 2. a 5. týždňom od praženia,“ hovoria Ďuro a Natália. S pražením preto začínajú až po prijatí objednávky. Len tak dokážu svojim zákazníkom zabezpečiť maximálnu čerstvosť a dokonalý zážitok.

Ku každému zákazníkovi navyše pristupujú personalizovane. Každý si tak môže vybrať stupeň praženia podľa vlastných preferencií a požiadaviek. Každá káva tak môže byť trochu iná, jedinečná, rovnako ako chuť a túžby každého z nás. Jedno je však stále rovnaké. Zrnco praží výberovú 100 % Arabicu, nemixuje, neskrýva menej kvalitnú a lacnejšiu kávu medzi zrnkami tej kvalitnej.

„Toto si veľkokapacitné pražiarne pravdepodobne nemôžu dovoliť aj kvôli cene, ale hlavne kvôli tomu, že pri výberovej káve ide väčšinou o produkciu menších farmárov, ktorí vypestujú „pár“ vriec zelených kávových zŕn ročne v porovnaní s dennou produkciou veľkých pražiarní tejto druhej najpredávanejšej komodity na svete,“ hovoria Ďuro s Natáliou.

Nescá alebo turek? Zrncovú!

Ešte pred niekoľkými rokmi bola voľba jednoduchá. Spoločnosť sa delila na tých, čo pijú nescú a tých, čo nedajú dopustiť na turka. Nescá je pritom káva pomletá pred niekoľkými mesiacmi, možno až rokmi, dokonca uvarená a neskôr opäť vysušená. „Turek“ ako ho poznáme na Slovensku má zas s klasickou tureckou kávou pripravovanou v džezve, akú vám naservírujú na Balkáne, spoločné pramálo. A tak dnes, keď sú možnosti neporovnateľne širšie, mnohí ani netušia, koľko „vedy“ sa za pražením zrnkovej kávy vlastne ukrýva.

„Väčšinou, keď nie je konkrétna požiadavka od zákazníka, sa prikloníme ku jemne tmavšiemu praženiu, ktoré sa preferuje na prípravu espressa, aby sme hneď na začiatku neodradili vyznávačov instantných, komerčných a miešaných káv s Robustou, ale dali im šancu, aby postupne spoznali, že príjemná jemná kyslosť 100 % Arabiky, ktorá postupne prejde do lahodných ovocných tónov a dozneje bez akéhokoľvek nepríjemného pocitu v ústach, je práve to, čo im bude na káve chutiť a nie len vidina kofeínu,“ hovoria Ďuro a Natália z pražiarne Zrnco.

„V každom prípade platí pravidlo, že čím tmavšie je káva upražená, tým viac potláčame s kyslosťou aj jej skutočnú chuť a umocňujeme jej jemnú horkosť, chuť samotného praženia. Aj tu určite platí “sto ľudí, sto chutí”. Možno preferujete svetlejšie praženú ráno (s väčším množstvom kofeínu) a tmavšie praženú neskôr počas dňa. Káva, vrátane optimálnej úrovne praženia, je osobnou preferenciou.“

Čestne a udržateľne

A kým si svet užíva nápoj, ktorý je hneď po čaji druhým najkomzumovanejším na svete, mnohí na obrovský dopyt vo svete doplácajú. Káve sa najviac darí v tzv. „coffee belte“, v tropickom pásme vymedzenom obratníkmi Raka a Kozorožca. Ležia tu najmä rozvojové krajiny, kde sa káva stáva neraz súčasťou nečestného obchodu plného vykorisťovania farmárov a plantážnikov.

S kávou od Zrnco sa však nemusíte obávať, že by ste sa aj vy stali nevedomky súčasťou vyššie opísaných praktík. Výberovú kávu nakupujú Natália a Ďuro za prémiové ceny, ktoré sú dokonca ďaleko za inciatívou Fair Trade, ktorá celosvetovo chráni poľnohospodárov pred potláčaním základných ľudských práv, napríklad formou vykorisťovania.

„Importér, od ktorého kupujeme kávu, platí producentom za kvalitu kávy a úsilie, ktoré museli vynaložiť, aby ich káva splnila kritériá, aby sa dostala medzi výberovú kávu, nie kvôli úsiliu a nákladom, ktoré by mali s certifikáciou ich kávy na Fair Trade,“ hovoria Natália a Ďuro.