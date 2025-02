Tento slovenský film vám vyrazí dych, diváci sú z neho nadšení: Tieto snímky sa oplatí vidieť v kine počas víkendu

Chystáte sa do kina, ale neviete čo si vybrať? Tento víkend ponúka skvelú dávku napätia, smiechu aj emócií. Vybrali sme pre vás tie najzaujímavejšie filmové novinky, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Stačí si len vybrať, kúpiť pukance a nechať sa vtiahnuť do filmového sveta.

Stále som tu

Stále som tu je silná a emotívna dráma, ktorá vás prenesie do Brazílie v roku 1970 — do temného obdobia vojenskej diktatúry.

Príbeh sleduje Eunice, ženu, ktorá dovtedy viedla obyčajný život matky v domácnosti. Keď však jej manžela, bývalého politika, unesie armáda, všetko sa zmení. Eunice sa tak ocitne tvárou v tvár krutosti režimu, no namiesto toho, aby sa podvolila, rozhodne sa bojovať za pravdu, za svoju rodinu a za všetkých, ktorých diktatúra utláča.

Tento film, ktorý mal premiéru v slovenských kinách len včera — 27. februára 2025, nie je len historickou drámou. Je to príbeh o odvahe, sile a neústupnosti. Ak máte radi filmy, ktoré vás chytia za srdce a prinútia zamyslieť sa, Stále som tu je rozhodne film, ktorý si nesmiete nechať ujsť. A s hodnotením 76 % na portáli ČSFD to vyzerá na poriadne silný zážitok.

Autičkári

Autičkári je slovenský krimi dokument, ktorý vás vtiahne do sveta zlodejov áut tak blízko, ako ste si nikdy netrúfli predstaviť. Viete, že na Slovensku sa denne stratia v priemere štyri autá? A čo ak by jedno z nich bolo to vaše?

Tento film vám ukáže, ako fungujú krádeže áut — od momentu, keď si zlodej vyhliadne korisť, cez pohľad šokovaných obetí, až po prácu vyšetrovateľa, ktorý sa snaží dostať páchateľov pred súd.

Napätie, nečakané zvraty a reálne príbehy ľudí, ktorých sa tento čin priamo dotkol — Autičkári ponúkajú surový a autentický pohľad na fenomén, ktorý je stále aktuálny.

Ak máte radi dokumenty v štýle Netflixu, kde je realita drsnejšia než fikcia, toto je film, ktorý by ste si tento víkend určite mali pozrieť.

Snímka na ČSFD síce získala hodnotenie len 67 %, ale diváci v recenziách ju veľmi chvália: „Dokument, ktorý je kvalitatívne na úrovni zahraničnej tvorby.“

„Zaujímavý slovenský dokument, ktorý je hodný minimálne kvalifikácie na Oscara,“ dodal ďalší divák.

Tento film si už môžete pozrieť aj na streamovacej platforme MAX.

Keď život chutí

Náš posledný tip je venovaný detskému divákovi, ktorý však zaujme aj dospelých. Keď život chutí je česko-slovensko-francúzska rodinná animovaná komédia, ktorá je rovnako sladká ako jedlá, ktoré miluje jej hlavný hrdina.

Ben má 12 rokov, žije pre hudbu a varenie, no keď sa zaľúbi do spolužiačky Kláry, uvedomí si, že by mal trochu zmeniť svoj životný štýl. Chce sa zbaviť nadbytočných kíl, no rýchlo zisťuje, že to nebude také jednoduché. Na ceste za sebavedomím, prvou láskou a lepšou verziou seba samého mu však nechýba podpora — kamaráti z kapely a rodičia stoja pri ňom.

Film rozpráva o tom, že byť sám sebou je dôležitejšie než dokonalosť a že skutoční priatelia vám pomôžu prekonať každú prekážku. Ak máte radi príbehy plné humoru, hudby a inšpirácie, Keď život chutí je ideálnou voľbou na víkend v kine. Navyše, na ČSFD film získal skvelé hodnotenie — 78 %.