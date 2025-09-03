Tento kvíz o vlajkách ti dá zabrať: 98 % Slovákov pohorí na 6. otázke, len málokto prejde bez chyby!

Tento kvíz nie je pre každého. Plný počet bodov získa len ten, kto má skutočne široký prehľad – od európskych vlajok až po tie z ďalekého západu.
Nestačí však poznať len farby a tvary. Otestujeme vás aj zo symboliky, pozrieme sa na mestské vlajky zo Slovenska a pridáme aj jednu, ktorá dnes už patrí len do histórie. Vlajky totiž nie sú iba kus látky, ukrývajú v sebe príbehy miest, štátov i celých civilizácií. Koľko bodov sa podarí získať vám?
A ak sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.
