Tento dátum si poznačte do kalendára. Podľa astrológie ide o deň, ktorý najviac ovplyvní vašu rodinu

Jupiter pomaly, ale isto, opúšťa Blížencov a blíži sa k sentimentálnemu Rakovi, čo je dobrá správa. Jeho zotrvanie v Blížencoch totiž neprinieslo práve tie najpozitívnejšie veci. Tomu však bude už čoskoro koniec. Jupiter v znamení Raka sa dotkne hlavne tej najcitlivejšej oblasti v živote: rodiny. Koná s ľahkosťou, radosťou a hojnosťou. Ide o planétu expanzie, zatiaľ čo Rak sa spája s domovom, rodinou a bezpečím. Čo sa teda stane, keď sa veľká planéta dostane do Raka?

Pomaly sa pohybujúci Jupiter trávi v astrologickom znamení približne trinásť mesiacov, čo znamená, že trvá dvanásť rokov, kým obehne okolo kolesa zverokruhu, ako informuje portál Almanac. Všade, kde sa Jupiter zastaví, expanduje. Napríklad nedávny tranzit cez Blížencov vytvoril viac príležitostí na vzdelávanie a na rozsiahlejšie myslenie. Ľudia však prijímali určité správy rôznymi, niekedy nespoľahlivými spôsobmi. Dezinformácie, čo bola tieňová stránka tohto tranzitu, sa rozšírili a spochybnili našu schopnosť rozoznať, čo je naozaj skutočné.

Kedy to príde?

Keď Jupiter opustí Blížencov a prejde do sentimentálneho Raka, pozornosť sa presúva z myslenia na cítenie. Neznamená to však, že budú emócie na vrchole. Na druhej strane Jupiter v Rakovi zvyšuje citlivosť, otvára srdcia a empatiu a schopnosť porozumieť tomu, ako sa cíti druhá strana. Hlbšie prepojenia sú možné, keď sa dokážeme dostať za povrch a nájsť spoločné emocionálne vlákna.

Rakova túžba po starostlivosti prekvitá práve počas tohto tranzitu. Starostlivosť o druhých, či už sú to blízki alebo ľudia v núdzi, dodáva nášmu životu zmysel. Príležitostí na poskytnutie útechy je dostatok, čo pomáha podporovať užšie prepojené komunity. Ak vidíte potrebu, je to ideálny čas na zapojenie sa. A kedy to presne bude? Poznačte si v kalendári 9. jún, kedy sa Jupiter presunie do Raka a zostane tam až do 30. júna 2026.

Rodiny môžu zaznamenať rast, čo znamená viac detí alebo nových členov prostredníctvom zásnub alebo manželstva. Samozrejme, týka sa to aj priateľov, susedov alebo kolegov, ktorých mnohí privítajú do svojej rodiny. Toto obdobie praje tiež rozširovaniu domova aj inými spôsobmi. Naskytne sa ideálny čas na investovanie do nehnuteľností alebo projektov na zlepšenie domácnosti, čo by mohlo podporiť rozrastanie rodiny a nasťahovanie si nových členov.

Najvyšší čas na šetrnosť a počúvanie svojej intuície