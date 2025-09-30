Táto žena spáchala najväčší bitcoinový podvod v histórii. Podfúkla viac ako 100-tisíc ľudí, zarobila šialenú sumu

Číňanka bola odsúdená na základe medzinárodného vyšetrovania podvodu, ktoré viedlo k najväčšiemu zabaveniu kryptomien na svete. Svoje obete okrádala tri roky a podarilo sa jej podviesť viac než 100-tisíc ľudí. Nakoniec sa sama priznala.
Ako informuje portál BBC, Zhimin Qian, známa aj ako Yadi Zhang, sa v pondelok pred Southwark Crown Court priznala k nelegálnemu nadobudnutiu a držbe kryptomien. Metropolitná polícia uvádza, že získala späť 61 000 bitcoinov v hodnote viac ako 5 miliárd libier (5,7 miliardy eur) v súčasných cenách.
Snažili sa ju chytiť roky
Zhimin Qian viedla v Číne rozsiahly podvod v rokoch 2014 až 2017, počas ktorých sa jej podarilo úspešne oklamať viac ako 128-tisíc obetí. Ukradnuté peniaze potom vkladala do bitcoinov. 47-ročná žena sa priznala k vine po sedemročnom vyšetrovaní globálnej siete prania špinavých peňazí, ktoré začalo po tom, ako dostala tip o prevode kriminálneho majetku.
Čínske médiá Lifeweek v roku 2024 informovali, že investori, väčšinou vo veku od 50 do 75 rokov, investovali „stovky tisíc až desiatky miliónov“ juanov do investícií propagovaných Qian. Niektoré z obetí – vrátane podnikateľov, zamestnancov bánk a členov justície – boli údajne nabádané priateľmi a rodinou, aby investovali do ženinho projektu.
Qian sa až do svojho zatknutia päť rokov „vyhýbala spravodlivosti“, čo si vyžiadalo komplexné vyšetrovanie zahŕňajúce viaceré jurisdikcie, uviedla detektívka seržantka Isabella Grotto, ktorá viedla vyšetrovanie Met.
Z Číny Qian ušla s falošnými dokladmi a presunula sa do Spojeného kráľovstva, kde sa rozhodla zbaviť peňazí tým, že ich vrazila do nehnuteľností.
„Dnešným priznaním viny pani Zhang dúfa, že upokojí investorov, ktorí od roku 2017 čakajú na odškodnenie, a ubezpečí ich, že výrazné zvýšenie hodnoty kryptomien znamená, že na splatenie ich strát je k dispozícii viac než dostatok prostriedkov,“ uviedol ženin advokát Roger Sahota z Berkeley Square Solicitors.
Podvodníčka na to pritom nemala byť sama. Qian mala pomáhať Jian Wen, pracovníčka reštaurácie, ktorú sa polícii podarilo dolapiť skôr. Minulý rok bola odsúdená na šesť rokov a osem mesiacov väzenia za účasť na trestnej činnosti. 44-ročná Wen takisto prala peniaze tak, že za ne nakúpila nehnuteľnosti – nájomný dom za niekoľko miliónov libier v Londýne a ďalšie dve nehnuteľnosti v Dubaji.
Metropolitná polícia uviedla, že od Wenovej zabavila bitcoiny v hodnote viac ako 300 miliónov libier (343 miliónov eur).
