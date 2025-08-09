Taraba chce vlajky pri významných vodných dielach: Nerozumie, prečo je to na Slovensku problém a nie samozrejmosť

Foto: Facebook (Tomáš Taraba) / SITA (Milan Illík)

Petra Sušaninová
Na viacerých miestach pribudnú vlajky.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba chce v najbližších mesiacoch začať osádzať vlajky pri významných vodných dielach. Vraj je to všade na svete samozrejmosť, len na Slovensku je to problém.

„Takto krásne veje už mesiac vlajka na hrade Devín. Myslím si, že to nikomu neublížilo, že bola vyvesená a dodnes nerozumiem, prečo to musel byť až taký zdĺhavý proces, kým sa to podarilo. Všade vo svete je to samozrejmosť, že štátne vlajky vejú na všetkých významných kultúrnych, ale aj infraštruktúrnych projektoch, pretože je to odraz úspechu národa. Len na Slovensku je to akoby problém a nie samozrejmosť,“ píše na sociálnej sieti minister.

Padlo vraj preto rozhodnutie, že sa v nasledujúcich mesiacoch začnú osádzať vlajky na strategicky významných vodných dielach, ktoré sú národnou hrdosťou a dnes by ich už sotva niekto postavil. Vlajky sa dočká Liptovská Mara, Oravská priehrada, Čunovo, Gabčíkovo, Nimnica a ďalšie, ktoré sú v správe štátneho podniku a zároveň lákajú turistov.

