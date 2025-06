Taliansko chce do výdavkov NATO započítať aj most na Sicíliu. Ten by stál až 13,5 miliardy eur

Talianska vláda navrhuje, aby sa dlho plánovaný most cez Messinský prieliv na Sicíliu v hodnote 13,5 miliardy eur započítal do vojenských výdavkov v rámci nového cieľa Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Referuje o tom web Politico.

Má najnižšie výdavky na obranu v aliancii

Taliansko patrí medzi krajiny s najnižšími výdavkami na obranu v aliancii (1,49 % HDP v roku 2023), pričom nový cieľ 5 % do roku 2035 je pre Rím ťažko dosiahnuteľný. Premiérka Giorgia Meloniová a jej vicepremiéri Antonio Tajani a Matteo Salvini argumentujú, že most má strategický význam pre NATO a obranu, nielen ekonomický prínos.

Vláda v apríli prijala dokument, podľa ktorého by most mal „imperatívny význam pre verejný záujem“ a uľahčil by pohyb talianskych a spojeneckých síl. Taliansko žiada, aby bol projekt zaradený aj do európskeho plánu na financovanie vojenskej mobility.

Stavba bola brzdená desaťročia

Podľa talianskeho ministerstva financií by zaradenie mosta medzi obranné projekty pomohlo prekonať byrokratické a technické prekážky, ktoré stavbu brzdili celé desaťročia. Nové označenie by tiež uľahčilo získavanie financií. Most s dĺžkou 3,3 kilometra by bol najdlhším visutým mostom na svete, no projekt dlhodobo naráža na odpor miestnych samospráv, environmentálne riziká a otázky efektivity.

Opozícia návrh kritizuje ako výsmech občanom aj záväzkom voči NATO. „Je to výsmech a pochybujem, že tento bluf vlády bude akceptovaný,“ uviedol europoslanec Giuseppe Antoci. Kritici tiež upozorňujú, že most by spájal dve z najchudobnejších oblastí Talianska, kde chýba efektívna infraštruktúra, a investície by mali smerovať skôr do miestnych ciest a železníc.

Messinský prieliv oficiálne neleží na hlavnom koridore vojenskej mobility NATO, no vláda verí, že projekt presadí aj vďaka argumentu o strategickej infraštruktúre. Zatiaľ nie je jasné, či NATO a USA tento zámer podporia.