Takýto vysoký ešte nebol. Rodičovský príspevok prekročí významný míľnik, mnohí dostanú stovky eur

Rodičia dostávajú od štátu pomoc v rôznych formách. Či už ide o príspevok po narodení dieťaťa, materské či otcovské, alebo rodičovský príspevok. Ten sa každoročne zvyšuje od 1. januára.

Ako informuje portál peniaze.sk, od budúceho roka si rodičia vo veľkom prilepšia. Historicky sa totiž prekročí míľnik a rodičia starajúci sa o malé deti prvýkrát dostanú viac než 500 eur mesačne. Táto zmena súvisí so zvýšením životného minima, ktoré sa od júla 2025 zvýšilo na 284,13 eura mesačne.

Koľko po novom dostanú?

Suma životného minima od júla 2025 stúpla na 284,13 eura mesačne, a to vďaka aprílovej inflácii nízkopríjmových domácností na úrovni 3,7 percenta. Táto suma pritom ovplyvňuje množstvo ďalších, napríklad sumu minimálneho dôchodku, ale je tiež rozhodujúca pre rodičov.

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nárok naň má nielen rodič dieťaťa, ale tiež fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Poberať je ho možné na dieťa:

do troch rokov veku,

do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,

do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe, alebo

do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Rodičovský dôchodok sa pritom delí na dve kategórie podľa toho, či rodič predtým poberal materskú dávku alebo nie. To ostáva v platnosti aj budúci rok a rodičia, ktorí na materskú nárok nemali, dostanú po novom 364,90 eura mesačne, čo predstavuje nárast o 13 eur oproti predchádzajúcej sume 351,80 eur, informuje portál peniaze.sk.

Najväčší dôvod na radosť však majú tí, ktorí pred rodičovskou dovolenkou pracovali a poberali materské, keďže si od januára 2026 polepšia ešte výraznejšie a dostanú 500,20 eura mesačne, čo je nielen o 17,80 eur viac ako doteraz, no zároveň táto suma prvýkrát prekročí míľnik 500 eur.