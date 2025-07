Dátum, na ktorý sa tešili, sa presúva. ZSSK má pre dôchodcov zlé správy, na zjednodušenie cestovania si počkajú

Ľudia na dôchodku si môžu užívať viacero výhod. Napríklad majú zľavy do divadla, pri vstupe na rôzne pamiatky, no zároveň majú aj iné ceny, pokiaľ ide o cestovanie. Popri zľavách v mestskej hromadnej doprave si už niekoľko rokov užívajú cestovanie vlakmi zadarmo. To sa však malo pre nich ešte viac uľahčiť.

Hoci cestovanie zadarmo nie je na Slovensku žiadnou novinkou, mal sa zmeniť sprievodný aspekt takéhoto cestovania. Od 1. júla totiž mali byť nielen dôchodcovia, ale tiež študenti, ktorí majú preukaz na bezplatnú dopravu, schopní cestovať len s týmto preukazom bez potreby cestovného lístka. Ako však informuje STVR, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) tento termín nakoniec presunula.

Mali cestovať jednoduchšie

Bezplatnú vlakovú dopravu pre študentov a dôchodcov zaviedla vláda v rámci sociálneho balíčka v novembri 2014. Deti, študenti a seniori si museli vybaviť preukazy, aby mohli tieto zľavy využívať a k nim vždy potrebovali aj bezplatný lístok na daný spoj. Túto povinnosť chcela ZSSK od 1. júla zrušiť, no táto zmena sa nakoniec neuskutočnila.

V osobných vlakoch a regionálnych expresoch mali dôchodcovia a študenti cestovať len za pomoci platného preukazu o nároku na bezplatnú dopravu. Malo sa im tak uľahčiť cestovanie už toto leto, no očakávané zmeny nenastali. „Platí, že v lete tohto roka plánujeme zaviesť zmeny, ktoré smerujú k zvyšovaniu komfortu cestujúcich, ktorí majú nárok na stopercentnú zľavu. Sme v procese prípravy zavedenia týchto zmien,“ informoval riaditeľ úseku obchodu ZSSK René Kubiš.

V súčasnosti tak ostáva dôchodcom jediná výhoda. Keďže sa ZSSK snaží presunúť kupovanie lístkov do online priestoru, zaviedli poplatok 1 euro v prípade, ak si niekto kupuje lístok pri okienku a v prípade, že si ho kúpi u sprievodcu, zaplatí navyše až 3 eurá. Tieto príplatky sa však netýkajú seniorov.

„Všetci ľudia nad 70 rokov, všetci dôchodcovia s nárokom na bezplatnú dopravu nad 62 rokov a držitelia preukazov ŤZP dnes majú výnimku. To znamená že neplatia poplatok za servis,“ dodal René Kubiš.