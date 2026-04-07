Takýto pohľad sa len tak nevidí: Zem zapadá za Mesiac, NASA ukázala unikátny záber

Foto: X/NASA

Nina Malovcová
TASR
Vesmír
Misia Artemis 2 priniesla nový pohľad.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok zverejnil historický záber Zeme zapadajúcej za horizont Mesiaca. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Členovia misie Artemis 2 zachytili tento záber počas rekordného preletu kozmickej lode Orion okolo Mesiaca. Stalo sa to viac ako 57 rokov po vzniku ikonického záberu „východ Zeme“ amerického astronauta Billa Andersa počas misie Apollo 8. Astronauti vtedy 25. decembra 1968 nečakali, že sa im po oblete Mesiaca odrazu nad pustým mesačným povrchom objaví v diaľke vychádzajúca farebná Zem.

Foto: TASR/NASA

Záber zmenil pohľad na planétu

Ikonický záber ukázal ľuďom, aká je naša planéta malá a krehká. Pomohol tiež naštartovať environmentálne hnutie a zmenil vnímanie našej planéty. Najnovší záber, ako sa Zem „ponára“ pod horizont Mesiaca, vznikol podobne ako „východ Zeme“, len pri opačnom pohybe vesmírnej lode.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac