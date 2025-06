Takúto chvíľu Daniela Peštová nikdy predtým nezažila: Život jej pripravil výnimočný okamih

Promócie nie sú len o diplomoch a čiapkach vo vzduchu. Sú o ceste, ktorou si prešiel niekto, koho milujeme, a o chvíľach, ktoré si zapamätáme navždy.

Ako napísala na svojom Instagrame modelka Daniela Peštová, promócie jej dieťaťa pre ňu znamenajú veľa. Sama túto skúsenosť nikdy nemala, pretože ju v mladosti život zavial iným smerom. O to intenzívnejšie dnes prežíva tento míľnik ako mama.

Silný moment pre mamu, ktorá si ho sama nikdy neprežila

Na fotke, ktorú Daniela Peštová zverejnila, objíma svoje dieťa. Nie je to nasilu, len obyčajný, úprimný moment plný blízkosti. „Som na teba taká pyšná! Gratulujem, láska moja,“ napísala pod snímku, ktorá zachytila viac, než by zvládli slová. Pre Danielu to nebola len formálna oslava, ale aj osobné zadosťučinenie.

V príspevku otvorene priznala, že vlastné štúdium na vysokej škole nedokončila. „Svojich promócií som sa nikdy nedočkala. V prvom ročníku na vysokej škole mi do cesty prišiel modeling, odišla som z fakulty a už som sa neobzrela späť. Možno aj preto túto chvíľu teraz prežívam ešte intenzívnejšie,“ priznala úprimne.

