Takto ste Petra Marcina ešte nevideli. Zahrá si v kriminálnom seriáli, kde bude môcť odhaliť inú tvár

Foto: Instagram (petermarcin.original)

Frederika Lyžičiar
Peter Marcin sa predstavil v novej vážnej role.

Obľúbený herec a moderátor sa predstavil v žánri, na aký nie sú jeho diváci zvyknutí. V novom kriminálnom seriáli sa zhostil úlohy, ktorá je od jeho doterajších postáv na míle vzdialená.

Peter Marcin na Instagrame oznámil, že prijal ponuku zahrať si v kriminálnom seriáli NEUER a objaví sa v doteraz netypickej postave, ktorá divákom ukáže jeho talent z celkom inej stránky. Nový projekt sľubuje napätie, nečakané zvraty a príležitosť vidieť obľúbeného umelca v úplne odlišnom svetle.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Peter Marcin (@petermarcin.original)

Nová herecká výzva

Peter Marcin sa tentoraz pustil do role, ktorú u neho diváci zatiaľ nepoznajú. V druhej epizóde kriminálneho seriálu stvárnil majora Emila Nádasiho, riaditeľa odboru pre vnútornú kontrolu na Krajskom policajnom riaditeľstve.

„Pred časom som prijal ponuku na účinkovanie v kriminálnom seriáli NEUER. V jeho druhej epizóde nazvanej Nenapravený omyl stvárnim majora Emila Nádasiho, riaditeľa odboru pre vnútornú kontrolu na Krajskom policajnom riaditeľstve. Ako mi pôjde vyšetrovanie chladnokrvnej vraždy učiteľky gymnázia uvidíte už dnes o 20:40 na TV JOJ,“ prezradil Peter Marcin.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Peter Marcin (@petermarcin.original)


Fanúšikovia si ho doteraz spájali najmä so zábavou – roky baví publikum v šou Nikto nie je dokonalý, v minulosti sa preslávil aj legendárnym Uragánom, účinkoval v komediálnych seriáloch Susedia a Panelák či v ďalších televíznych projektoch. Nová úloha v kriminálnom prostredí mu však otvára dvere do vážnejšieho žánru a poskytuje možnosť ukázať hereckú všestrannosť z úplne iného uhla.

Fanúšikovia nešetria chválou a očakávajú prekvapenie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac