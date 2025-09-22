Takto ste Petra Marcina ešte nevideli. Zahrá si v kriminálnom seriáli, kde bude môcť odhaliť inú tvár

Obľúbený herec a moderátor sa predstavil v žánri, na aký nie sú jeho diváci zvyknutí. V novom kriminálnom seriáli sa zhostil úlohy, ktorá je od jeho doterajších postáv na míle vzdialená.
Peter Marcin na Instagrame oznámil, že prijal ponuku zahrať si v kriminálnom seriáli NEUER a objaví sa v doteraz netypickej postave, ktorá divákom ukáže jeho talent z celkom inej stránky. Nový projekt sľubuje napätie, nečakané zvraty a príležitosť vidieť obľúbeného umelca v úplne odlišnom svetle.
Nová herecká výzva
Peter Marcin sa tentoraz pustil do role, ktorú u neho diváci zatiaľ nepoznajú. V druhej epizóde kriminálneho seriálu stvárnil majora Emila Nádasiho, riaditeľa odboru pre vnútornú kontrolu na Krajskom policajnom riaditeľstve.
„Pred časom som prijal ponuku na účinkovanie v kriminálnom seriáli NEUER. V jeho druhej epizóde nazvanej Nenapravený omyl stvárnim majora Emila Nádasiho, riaditeľa odboru pre vnútornú kontrolu na Krajskom policajnom riaditeľstve. Ako mi pôjde vyšetrovanie chladnokrvnej vraždy učiteľky gymnázia uvidíte už dnes o 20:40 na TV JOJ,“ prezradil Peter Marcin.
Fanúšikovia si ho doteraz spájali najmä so zábavou – roky baví publikum v šou Nikto nie je dokonalý, v minulosti sa preslávil aj legendárnym Uragánom, účinkoval v komediálnych seriáloch Susedia a Panelák či v ďalších televíznych projektoch. Nová úloha v kriminálnom prostredí mu však otvára dvere do vážnejšieho žánru a poskytuje možnosť ukázať hereckú všestrannosť z úplne iného uhla.
