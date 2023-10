Takto sa mu podarilo oklamať lotériu: Muž „vyhral“ takmer 3 milióny, vyplatili mu ich, aj keď nemali

Raz za čas sa objaví správa o tom, že v lotérii padol šialený jackpot. Napríklad v septembri sme vás informovali o výhre v Eurojakcpote, ktorá spravila boháča z ďalšieho smrteľníka. Teraz sa vráťme späť do minulosti, konkrétne do roku 2009, kedy sa istému Edwardovi Putmanovi podarilo podviesť lotériu, vďaka čomu vyhral milióny, spomína Daily Mirror.

Edward Putman oklamal britskú národnú lotériu. Ako sa mu to podarilo? Za pomoci Gilesa Knibbsa, ktorý pracoval v jej oddelení na odhaľovanie podvodov. Sfalšoval výherný tiket, s ktorým sa Putman prihlásil ku svojej „výhre“. Urobil tak až takmer pred uplynutím šesťmesačného obdobia a peniaze dostal.

Great work from my @cpsuk team & @HertsPolice in securing conviction of Edward Putman who used fake lottery ticket to claim £2.5m jackpot. Thx to counsel @jamiekeeley8, our lawyers, paralegal officer & assistant, & police, who built strong prosecution case https://t.co/DFpMWyoJtM https://t.co/331EmYkhNH — Jaswant Kaur Narwal (@JaswantKNarwal) October 4, 2019

Lotériová spoločnosť pochybila

Spoločnosť mu výhru uznala, aj keď tiket nebol v stave, v akom mal byť. Jeho spodná polovica totiž chýbala, a taktiež kľúčové prvky vrátane čiarového kódu. No Putman mal šťastie a stal sa milionárom.

Jeho výhra činila 2,5 milióna libier (takmer 2,9 milióna eur) a asi sa zhodneme na tom, že takáto suma dokáže človeku navždy zmeniť život. A tak sa stalo aj v Putmanovom prípade, no možno nie úplne tak, ako predpokladal.

Lottery conman Edward Putman ‚drove my partner to his death‘, claims boyfriend of inside man https://t.co/X7S4C9bvrH pic.twitter.com/g2ahqCHBpr — H&F Shop, Connect, Enjoy Local (@hfshoplocal) November 1, 2019

Spáchal samovraždu a usvedčil ho

Stalo sa totiž niečo, čo pravdepodobne nečakal. Knibbs spáchal samovraždu a zanechal po sebe dôkazy, ktoré Putmana usvedčili. Za túto „službičku“ mu mal vyplatiť 280-tisíc libier (cez 323-tisíc eur). Putman začal peniaze rozhadzovať, ako keby mu naozaj patrili, kým mu na to neprišli.

Dostal 9-ročný trest. Okrem toho mal podľa súdu peniaze vrátiť, to však už nebolo možné. Kvôli tomu mu zhabali majetok, spomína LADbible. No nebolo to prvýkrát, čo putoval za mreže. V minulosti si odpykal svoj trest za znásilnenie. Komisia pre hazardné hry udelila pokutu lotérii za to, že mu vyplatila falošnú výhru.