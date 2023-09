Budete sa pri nich červenať: V týchto filmoch mali herci spolu reálny sex alebo vyvrcholili priamo pred kamerou

V dnešnej kinematografii nie je zobrazovanie explicitných sexuálnych scén ničím výnimočným. Špecifickou kategóriou však zostávajú snímky, ktoré sa neradia medzi porno filmy, no napriek tomu v nich herci reálne súložia a vy o tom pri ich sledovaní možno ani len netušíte. Toto sú niektoré z nich.

V článku sa dozviete aj: v ktorých filmoch herci spolu reálne súložia;

kvôli ktorému z nich hrozí režisérovi väzenie;

ktorý film je ako porno;

že Robert Pattinson vyvrcholil priamo pred kamerou.

Pink Flamingos (1972)

O filme s názvom Pink Flamingos ste už možno veľa počuli, aj keď ste ho nikdy nevideli. Čo ste o ňom ale možno netušili, je to, že herci v ňom naozaj pred kamerami predvádzali uspokojovanie. Konkrétne išlo o orálny sex, ktorý sa v tomto prípade dokonca odohrával medzi mamou a synom, spomína portál UNILAD.

Ústrednými hrdinami tohto filmu sú bizarné postavičky, ktoré súperia o to, kto z nich dostane titul najšpinavších ľudí na svete. Znie to dosť šialene? A presne takou táto snímka je. Spôsobila také pobúrenie, že aj po 50 rokoch od svojho uvedenia je v Hicksville v New Yorku stále zakázaná, zdôveril sa režisér John Waters pre magazín IndieWire. Dodal, že ak by tam bol jeho film niekedy premietaný, putoval by do väzenia.

Shortbus (2006)

Snímka Shortbus sa okrem iných žánrov radí aj medzi „erotické“ filmy, a preto ak ste ju videli, asi vás neprekvapí, že sa objavila v tomto zozname. Názov nesie podľa undergroundového klubu, ktorý je strediskom jeho sexuálnych hrátok a to bez rozdielu sexuálnej orientácie.

Sexuálne scény, ktoré v snímke vidíte, vyzerajú veľmi autenticky, pretože presne také aj sú. Reálne boli napríklad aj scény skupinového sexu, kde mali herci skutočne pohlavný styk a zapojil sa do nich aj samotný režisér filmu. Toho možno zhliadnuť v jednom zábere, ako orálne uspokojuje ženu. Aj napriek tomu, že je v skutočnosti homosexuál, si túto prácu užil a bolo to preňho skutočným zážitkom a ako prezradil v komentári na DVD vydaní filmu, bral to ako „gesto solidarity“ s hercami.

The Raspberry Reich (2004)

Táto snímka dostala zaradenie ako pornografická a jej dej môže vyznieť mimoriadne kontroverzne. Ukazuje skupinu, ktorá sa riadi mottom vyzývajúcim na pripojenie sa k homosexuálom.

V snímke očakávajte scény ako vystrihnuté z gay porna. Podľa divákov slovko „porno“ tento film dokonale vystihuje. „Ako film je o ničom, ako porno to celkom ušlo, dokonca malo aj nejaký príbeh,“ píše jeden vo svojej reakcii. Takže v tomto prípade asi netreba vysvetľovať, prečo sa tu táto snímka ocitla.

Antikrist / Antichrist (2009)

Tento zoznam sa nemôže zaobísť bez snímky kontroverzného režiséra Larsa von Triera, ktorému šokovanie divákov nie je vôbec cudzie. Ako možno viete, herci skutočne súložili aj v jeho ďalšej snímke s názvom Nymphomanka (Nymphomaniac) a podobne je to aj v tomto prípade.

Hlavnými hrdinami sú žena a muž, ktorí pri tragickej nehode prichádzajú o dieťa. V snahe vyrovnať sa s touto hroznou udalosťou vycestujú na chatu, ktorá sa nachádza uprostred lesa. Skutočný sex tu uvidíte, no nie v prevedení ústrednej hereckej dvojice, nahradili ich pri ňom totiž dabléri.