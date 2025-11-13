Takto má vyzerať konsolidácia: Japonská premiérka si znižuje plat, Fico zarobí výrazne viac než ona

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
SITA
V japonskej vláde si znižujú platy. Chcú ukázať občanom, že reformy myslia vážne.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová plánuje znížiť platy členom svojho kabinetu, vrátane svojho vlastného, v snahe dokázať, že to s reformami verejnej správy myslí vážne. Referuje o tom denník The Japan Times.

Plán zahŕňa revíziu zákona o odmeňovaní vládnych činiteľov počas aktuálneho parlamentného zasadnutia s cieľom pozastaviť dodatočné odmeny pre premiéra a ostatných členov kabinetu. „Budem pracovať na revízii zákona, aby (členovia kabinetu) nedostávali plat prevyšujúci platy zákonodarcov,“ povedala Takaičiová na tlačovej konferencii po svojom uvedení do funkcie japonskej premiérky.

Podľa The Japan Times zákonodarcovia v súčasnosti poberajú odmenu vo výške 1,294 milióna jenov (približne 7 200 eur) mesačne, pričom premiér dostáva ďalších 1,152 milióna jenov (približne 6 419 eur) a ministri 489-tisíc jenov (asi 2 724 eur).

Premiérka vráti plat, ministri si ho znížia

Existujúce reformy však už teraz znamenajú, že premiérka vráti 30 percent svojho platu a ministri si znížia plat o 20 percent. „Takaičiovej plán na zníženie platov členov kabinetu je úžasný,“ povedal spolupredseda Strany inovácie Fumitake Fudžita, ktorý tento krok privítal.

Robert Fico zarába výrazne viac

Pre porovnanie, slovenský premiér Robert Fico zarába približne 11-tisíc eur mesačne. Nie všetci sú však zámermi predsedníčky vlády nadšení. Juičiro Tamaki, líder Demokratickej ľudovej strany, rozhodnutie kritizoval ako „prejav deflačného zmýšľania“. „Mám z toho zmiešané pocity,“ povedal pre denník The Japan Times nemenovaný člen kabinetu.

