Takto budú vyzerať žandárske autá: Pôjde o nových strážcov zákona, dizajnom sa inšpirovali v USA

Foto: Facebook - Roman Mikulec/Facebook - Multnomah County Sheriff's Office

Roland Brožkovič
Farby vybral minister Robert Kaliňák údajne sám.

Na Slovensku sa už dlhšie hovorí o vzniku žandárov, akejsi obdobnej verzie bežnej polície, ktorí by mohli taktiež dohliadať na verejný poriadok. Zmysel niečoho takéhoto je síce pre mnohých otázny, no realitou je, že je už na svete dizajn áut s týmito polepmi a žandári budú čoskoro brázdiť slovenské cesty.

Vizuál služobných áut je teda už známy a pomerne výrazne sa odlišuje od bežnej polície. Autá majú na streche červeno-modré majáky, no na bokoch majú nalepené žlto-zelené polepy s logom a s veľkým zeleným nápisom „žandári“, bez nejakého telefónneho čísla či ďalšieho sloganu. Dizajn pritom náramne pripomína polep áut, na ktorých jazdia šerifovia v USA, konkrétne v Multnomah County v Oregone.

Logo za 6-tisíc

„Farby na polepy som si vybral ja. Podobné sme mali v minulosti v polícii a keďže sa ustúpilo od zelenej farby v polícii, ja som ju prenechal žandárom. Žltú som si vybral preto, že v zákone sa spomína žltý náramenník s nápisom žandári, pretože to je dobre viditeľné na poľnej uniforme, ktorú žandári majú,“ povedal minister obrany Robert Kaliňák pre Aktuality. Logo pritom podľa objednávok rezortu obrany stálo logo 6-tisíc eur bez DPH. Vytvorila ho spoločnosť Brickfield Entertainment.

A čo vlastne budú žandári robiť? Ich úlohou by mala byť ochrana života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb, a ochrana majetku, zabezpečovanie verejného poriadku, dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a tiež kontrola hraníc. Žandári by mali podporovať plnenie úloh Policajného zboru a Vojenskej polície.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac