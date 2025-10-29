Takto budú vyzerať žandárske autá: Pôjde o nových strážcov zákona, dizajnom sa inšpirovali v USA

Na Slovensku sa už dlhšie hovorí o vzniku žandárov, akejsi obdobnej verzie bežnej polície, ktorí by mohli taktiež dohliadať na verejný poriadok. Zmysel niečoho takéhoto je síce pre mnohých otázny, no realitou je, že je už na svete dizajn áut s týmito polepmi a žandári budú čoskoro brázdiť slovenské cesty.
Vizuál služobných áut je teda už známy a pomerne výrazne sa odlišuje od bežnej polície. Autá majú na streche červeno-modré majáky, no na bokoch majú nalepené žlto-zelené polepy s logom a s veľkým zeleným nápisom „žandári“, bez nejakého telefónneho čísla či ďalšieho sloganu. Dizajn pritom náramne pripomína polep áut, na ktorých jazdia šerifovia v USA, konkrétne v Multnomah County v Oregone.
Logo za 6-tisíc
„Farby na polepy som si vybral ja. Podobné sme mali v minulosti v polícii a keďže sa ustúpilo od zelenej farby v polícii, ja som ju prenechal žandárom. Žltú som si vybral preto, že v zákone sa spomína žltý náramenník s nápisom žandári, pretože to je dobre viditeľné na poľnej uniforme, ktorú žandári majú,“ povedal minister obrany Robert Kaliňák pre Aktuality. Logo pritom podľa objednávok rezortu obrany stálo logo 6-tisíc eur bez DPH. Vytvorila ho spoločnosť Brickfield Entertainment.
A čo vlastne budú žandári robiť? Ich úlohou by mala byť ochrana života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb, a ochrana majetku, zabezpečovanie verejného poriadku, dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a tiež kontrola hraníc. Žandári by mali podporovať plnenie úloh Policajného zboru a Vojenskej polície.
