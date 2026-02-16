Takmer tisíc Slovákov ostalo bez práce, obrovská firma skrachovala. Teraz musí riešiť ďalší problém

IIlustračná foto: TASR - Michal Pišný

Nina Malovcová
TASR
V súvislosti s niekdajším veľkým zamestnávateľom sa objavujú ďalšie problémy. Na poplach bijú viacerí kompetentní.

Starostovia zo Združenia miest a obcí vranovského regiónu v piatok upozornili na zhoršujúcu sa situáciu v areáli bývalého podniku Bukóza, ktorý je podľa nich terčom rozkrádania a predstavuje aj ekologické riziko. Predstavitelia samospráv už vyzvali kompetentné štátne inštitúcie na urgentné riešenie, no doposiaľ nedostali konkrétnu odpoveď ani informáciu o prijatých opatreniach.

Predseda združenia Ján Fenčák uviedol, že areál bývalej celulózky je nedostatočne zabezpečený a do objektov sa dá dostať viacerými nelegálnymi vstupmi. „Dochádza tu k masívnemu rozkrádaniu, ktoré naberá na rozmeroch. Apelujeme na okamžité zabezpečenie celého areálu a jeho stráženie,“ zdôraznil s tým, že samosprávy už niekoľko mesiacov spolupracujú s políciou a poskytujú jej fotodokumentáciu aj ďalšie podklady.

Hrozba ekologických následkov

Pripomenul, že hlavným veriteľom podniku je štátna Eximbanka, a preto ide podľa neho o majetok, ktorý v konečnom dôsledku patrí daňovým poplatníkom. Zároveň upozornil, že závod bol v minulosti opakovane finančne podporený zo štátnych zdrojov.

Foto: TASR – Martin Baumann

Združenie pred približne dvoma týždňami zaslalo výzvy Eximbanke, Ministerstvu hospodárstva SR aj Ministerstvu vnútra SR. Starostovia sa obávajú najmä možných environmentálnych následkov. Uviedli, že osoby rozoberajúce areál odcudzujú najmä elektrické káble a kovové súčasti, pričom neodborná manipulácia môže podľa nich spôsobiť únik chemických látok alebo požiar.

V areáli už v poslednom období zasahovali záchranné zložky pri požiari aj pri úniku nebezpečných látok. „Migračná trasa ľudí, ktorí chodia vykrádať fabriku, vedie cez železnicu aj cez cestu prvej triedy. Hrozí tam riziko aj vykoľajenia vlaku, pretože za nimi ostáva rôzny materiál,“ uviedol starosta obce Nižný Hrabovec Alfonz Jonek.

Obavy o budúcnosť závodu

Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan doplnil, že kvôli zberu druhotných surovín dochádza k znehodnocovaniu technológií, ktoré už nemusia byť použiteľné. „O to ťažšie bude získať investora, ktorý by prevzal túto fabriku. Navyše hrozia aj ekologické dôsledky, keďže sa tam nachádzajú rôzne látky, ktoré môžu byť toxické pre životné prostredie,“ dodal.

Reakcia Eximbanky a ministerstva

Eximbanka aktívne prijíma primerané opatrenia smerujúce k ochrane majetku, uviedla riaditeľka odboru marketingu a komunikácie Martina Vráblik Solčányiová. „Uvedomujeme si, že aktuálna situácia má závažné spoločenské a bezpečnostné dôsledky pre celý región, považujeme preto rozšírenie účinných ochranných opatrení za nevyhnutné a neodkladné,“ doplnila Vráblik Solčányiová. V kontakte sú s konkurzným správcom aj Združením miest a obcí vranovského regiónu a oslovili aj príslušné ministerstvá so žiadosťou o podporu a súčinnosť.

Ministerstvo hospodárstva (MH) upozornilo dotknuté subjekty, pričom podľa ich informácií už bolo schválené posilnenie strážnej služby v areáli. „Je však potrebné uviesť, že jediným subjektom oprávneným konať a prijímať rozhodnutia v rámci konkurzného konania je správca konkurznej podstaty, rezort hospodárstva nemá zákonné kompetencie zasahovať do výkonu jeho právomocí,“ uviedla hovorkyňa MH Mária Pavlusík s tým, že sú v kontakte s relevantnými subjektmi a sú pripravení poskytnúť súčinnosť v rámci svojich zákonných kompetencií.

Spoločnosť Bukóza Holding ukončila činnosť koncom roka 2024. Areál spoločnosti, ktorá je v konkurze, aktuálne spravuje viacero správcovských spoločností. Situáciou sa už vlani zaoberal aj krízový štáb na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou.

