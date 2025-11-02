Takmer 60-tisíc ľudí ostalo bez elektriny: Pri nočnom útoku na Záporožskú oblasť prišla o život jedna osoba

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
TASR
Vojna na Ukrajine
Záporožská oblasť je takmer každý deň vystavená ruským útokom.

Takmer 60-tisíc ľudí ostalo bez dodávok elektriny v dôsledku ruského nočného útoku na ukrajinskú Záporožskú oblasť, oznámil v nedeľu nadránom šéf regionálnej vojenskej správy Ivan Fedorov. Útok podľa neho pripravil o život jednu osobu, tri ďalšie zranil a poškodil obytné budovy. Dve obete hlásili ukrajinské úrady aj z Odeskej oblasti, informovala agentúra Reuters.

Rusko pred blížiacou sa zimou zintenzívňuje raketové a dronové údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Tie často spôsobujú výpadky prúdu a nútia pohotovostné zložky urýchlene opravovať škody či regulovať odstávky energie. „Tímy obnovia dodávky elektriny hneď, ako to bezpečnostná situácia dovolí,“ napísal Fedorov na platforme Telegram krátko pred 3:30 SEČ.

Oblasť čelí útokom takmer každý deň

Podľa príspevku zverejneného o tri hodiny neskôr bolo naďalej bez prúdu viac než 11-tisíc odberateľov. Zranenia podľa Fedorova utrpeli 44-ročná žena a 91-ročný muž. Na záberoch zverejnených zrejme po útoku vidno poničené budovy.

Záporožská oblasť je takmer každý deň vystavená ruskej delostreleckej paľbe, náletom dronov a raketovým útokom, ktoré ničia domy, poškodzujú verejné služby a vyžiadali si už desiatky obetí, napísala agentúra Reuters. Za posledný deň podnikli ruské sily podľa Fedorova 753 úderov na 18 usadlostí v regióne na juhu Ukrajiny.

Drony útočili na Odesu, v sobotu horel obchod v Dnepropetrovskej oblasti

Terčom ruských dronov sa v noci stalo aj prístavné mesto Odesa na pobreží Čierneho mora, kde zahynuli dve osoby a jedna utrpela zranenia. V meste na parkovisku kamiónov vypukol požiar, ktorý zachvátil päť vozidiel. Medzitým sa na štyri zvýšil počet obetí ruského sobotňajšieho náletu, ktorý zapálil obchod v Dnepropetrovskej oblasti. Sú medzi nimi dvaja chlapci vo veku 11 a 14 rokov, uviedol podľa Reuters úradujúci šéf oblastnej vojenskej správy Vladyslav Haivanenko.

Ruské ministerstvo obrany podľa stanice BBC informovalo, že systémy protivzdušnej obrany v noci na nedeľu zostrelili nad viacerými oblasťami Ruska celkovo 164 ukrajinských dronov. V Rostovskej oblasti sa v dôsledku tohto útoku podľa miestnych úradov zranili dve osoby.

Požiar v ruskom prístave Tuapse

Ukrajinské drony v noci na nedeľu spôsobili škody a vyvolali požiar na infraštruktúre a tankeri v čiernomorskom ruskom prístave Tuapse, kde sa nachádza veľký ropný terminál. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.

„Aktuálne odrážame útok bezpilotných lietadiel v Tuapse. Padajúce drony poškodili infraštruktúru v prístave a spôsobili požiar. Žiadne obete neevidujeme,“ uviedli na Telegrame miestne orgány v Krasnodarskom kraji, kde sa Tuapse nachádza. Úlomky z dronov dopadli aj na jeden z tankerov v prístave. Na lodi následne vypukol požiar a posádku museli evakuovať.

Zatiaľ nie je jasné, ktorá časť infraštruktúry prístavu bola poškodená. V meste sa nachádza ropný terminál a rafinéria, ktoré vlastní spoločnosť Rosnefť. Obe boli tento rok niekoľkokrát terčom útokov ukrajinských dronov. Reuters pripomína, že terminál v Tuapse je kľúčovým strediskom pre vývoz ropy a rafinovaných ropných produktov na medzinárodné trhy. Akékoľvek narušenie jeho prevádzky môže mať podľa agentúry vplyv na exportné toky.

Trosky poškodili obytnú budovu v neďalekej obci

Trosky padajúcich dronov poškodili aj obytnú budovu v obci Sosnovij, neďaleko Tuapse. Zranených však nehlásia.

Ukrajinské drony podľa DPA zasiahli viaceré ciele aj na Ruskom okupovaných územiach. Výpadky elektrického prúdu hlásili z okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti. Podľa Ruskom dosadeného gubernátora čiastočne okupovanej Záporožskej oblasti Jevhena Balického došlo k výpadkom prúdu na severe regiónu. Dodávky obnovili o približne hodinu neskôr.

Kyjev v uplynulých mesiacoch zintenzívnil útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Cieľom je zásahmi energetických, vojenských a priemyselných zariadení oslabiť ruskú vojnovú ekonomiku a ukázať bežným Rusom, že vojenský konflikt od nich nie je vzdialený.

