Obrovské peklo: Pre zosuvy pôdy zahynulo najmenej 21 ľudí, ďalších 30 je nezvestných

Najmenej 21 ľudí zahynulo a viac ako 30 je nezvestných po zosuvoch pôdy, ktoré v sobotu spôsobili intenzívne dažde v Keni, uviedol tamojší minister vnútra Kipchumba Murkomen.
K zosuvom pôdy došlo v noci v oblasti Marakwet East, kde je momentálne obdobie dažďov. „Potvrdzujeme, že pri tejto tragédii zahynulo 21 ľudí, pričom viac ako 30 osôb je stále nezvestných, ako hlásia ich rodiny,“ napísal šéf rezortu vnútra na platforme X. Minister doplnil, že v noci sa záchranné práce pozastavili.
We are working with utmost urgency to coordinate rescue efforts, extend humanitarian assistance, and stand with families affected by the Marakwet East landslide disaster.
This evening, we received the bodies of the victims of the disaster at the Eldoret Airstrip as we prepare… pic.twitter.com/jGUOrW4ZgX
— KIPCHUMBA MURKOMEN, E.G.H (@kipmurkomen) November 1, 2025
Povodne zablokovali cesty
Kenský Červený kríž šíril letecké snímky z regiónu, na ktorých vidno rozsiahle zosuvy a prívalové povodne na veľkých plochách. Organizácia ozrejmila, že koordinuje záchranné práce spolu s vládou a prebieha aj letecká evakuácia zranených.
„Prístup do niektorých postihnutých oblastí je naďalej veľmi zložitý pre povodne a zablokované cesty,“ uviedla organizácia vo vyhlásení na X.
