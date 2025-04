Takéto niečo futbal ešte nezažil: Rozhodca sa rozplakal pred zápasom, slávne El Clásico je v ohrození

Rozhodca víkendového finále futbalového Španielskeho pohára vo futbale (Copa del Rey) v piatok verejne hovoril o tlaku, ktorému čelili rozhodcovia zo strany Real Madrid TV počas tejto sezóny. Ricardo de Burgos Bengoetxea tak spravil pred sobotňajším súbojom Realu Madrid proti rivalovi FC Barcelonou v meste Sevilla.

Klubová televízia „bieleho baletu“ tento týždeň zverejnila video útočiace na spomenutého rozhodcu, čo tento madridský klub urobil aj voči iným arbitrom počas sezóny. „Keď vaše dieťa ide do školy a tam mu iné deti hovoria, že jeho otec je ‚zlodej‘ a potom prichádza s plačom domov, je to úplne zlé,“ povedal so slzami v očiach De Burgos Bengoetxea na tlačovej konferencii.

Žiadajú výmenu rozhodcu

„Čo robím, je snažiť sa vychovávať svojho syna, aby vedel, že jeho otec je nadovšetko čestný, ktorý môže robiť chyby, ako každý športovec,“ pokračoval, pričom sa nevyhýbal emóciam. Pablo Gonzalez Fuertes, ktorý je zodpovedný za systém videoasistenta rozhodcu VAR v spomenutom finále, naznačil, že rozhodcovia by mohli v nasledujúcich týždňoch podniknúť ďalšie kroky voči vysielaniam Real Madrid TV.

„Nemajte pochybnosti, že budeme musieť začať prijímať oveľa vážnejšie opatrenia, než aké prijímame. Čoskoro o nás budete počuť. Urobíme históriu, pretože nebudeme pokračovať v tom, čo znášame,“ poznamenal.

Vedenie Realu Madrid následne zobralo toto vyjadrenie rozhodcov osobne a hrozí, že nenastúpi na zajtrajší zápas. Ako informujú portály Goal.com, Marca a ďalšie popredné médiá, španielsky gigant sa nezúčastnil predzápasovej tlačovej konferencie a ani verejného tréningu. Od federácie podľa zverejnených informácií žiada výmenu údajne zaujatého rozhodcu, inak bude bojkotovať zápas. Španielska futbalová federácia výmenu rozhodcu odmieta.