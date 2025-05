Takáto kritika tu snáď ešte ani nebola. Deviata epizóda Ruže pre nevestu vyvolala vlnu emócií aj medzi divákmi

Deviata epizóda Ruže pre nevestu je za nami a spolu s ňou aj poriadna dávka drámy. Postarali sa o ňu rovno dve hry, ktoré rozhádali dievčatá a rovnako tak aj Rasťove rozhodnutie o tom, kto pôjde domov. Obzvlášť Timea tomu nemohla uveriť, keďže do poslednej chvíle verila, že domov pôjde Anička.

Počas prvej hry mali dievčatá možnosť zistiť, čo kto o kom povedal. Síce v tejto šou veľa urážok padlo aj rovno do tváre, oveľa viac ich bolo povedaných za chrbtom. A na to prišli aj dievčatá. Azra zistila, že si Luisa myslí, že je nevyspelá a nepripravená na vzťah s Rasťom, čo sa jej dotklo. Karolína sa zas dozvedela, že dokonca aj Jasmína povedala niečo na jej osobu. Azda najväčší konflikt však vznikol medzi Timeou a Aničkou.

Kritika sa preniesla aj mimo obrazoviek

Ako sa ukázalo, nekritizovali sa len dievčatá medzi sebou. Mimoriadne kritické boli aj diváčky, čo vyplynulo z ich komentárov na Instagrame. Vo veľkom sa pustili do Timey, Luisy aj Rebeky, pričom si naopak zastávali Azru, Aničku a Jasmínu. Hoci to vo vile vyzeralo tak, že pomyselnú vojnu vyhrala Timea, čo sa týka obľúbenosti medzi divákmi je jednoznačnou víťazkou Anička. Diváčky tak zároveň kvitujú aj Rasťove rozhodnutie medzi nimi dvoma.

„Klobúk dole pred @anna_lickova, ako zvládla všetok „hejt“ krásne s gráciou ako dáma,“ znel jeden z pochvalných komentárov na Aničku. Naopak o Timei už komentáre také pekné neboli. Napríklad: „Dúfam, že si Timea vstúpila do svedomia. Odporný človek.“ alebo „Tá Timea neprestáva prekvapovať. Každá časť hlbšie dno.“

„Timea sa čuduje, že jej nikto nič nepovie do očí, čo si o nej myslí? Veď by bola schopná tomu človeku vraziť. A nechápem, čo sa uráža na Aničku, ona sa k nej správala ako k hnoju a nie je povinná jej nič hovoriť do očí. Otrasné správanie. A ako zaútočila na Aničku, že je chudera. Urýchlene by mala ísť na terapiu, lebo ona je taký ublížený človek a všade okolo seba iba prská síru,“ odkázala na Timeinu adresu iná diváčka.

Na margo Luisinej poznámky na Azru sa tiež našlo viacero komentárov a aj tu diváci jednoznačne držia stranu jednej z nich. „Azra mi nebola veľmi sympatická, ale extrémne som si ju po tomto diele obľúbila, až mi bolo smutno, že vypadla. A Luisa? Neverím, že ju tam nedrží produkcia (možno dostala viac zaplatené za účinkovanie), lebo z neho smerom k nej absolútne nič nevyžaruje,“ skonštatovala diváčka. Iná to vyjadrila stručnejšie a len napísala: „Falošná Luisa závidí Azre.“

Dievčatá sú momentálne vo vile rozdelené na dve skupiny. Prvú tvoria Timea, Azra, Luisa a Rebeka, čím sa ich stav po poslednom ceremoniáli znížil presne na polovicu a v druhej skupine sú modelky, teda Anička, Jasmína a Karolína. A keďže sa blížime k semifinále, diváci si už stihli utvoriť názor a presne vedia, komu v ňom prajú umiestnenie.

„Hrozné ženské. Ako si strašne veria a nechápu, čo tam robia Anička, Jasmína a Karolína. Stále na nich nakladajú. Úplne trúbky, čo si uverili a modelkám nesiahajú ani po členky. Ony sa aspoň vedia slušne vyjadrovať a nepodceňujú nikoho, na rozdiel od nich. Dúfam, že to tá Anička aj vyhrá, nech ich všetky „picne“,“ odkázala diváčka.

Ďalšia zas píše: „Rebeka, Timea a Luisa = 3 „gádžovky“. Kebyže Rasťo vidí, čo Rebeka hovorí za chrbtom, keď žiarli, tak by bol podľa mňa zhrozený. O Timei ani nehovorím, ale to už zrejme zaregistroval.“