Už budúci týždeň začne pre niekoľko znamení nová éra. Konečne sa na nich usmeje šťastie v láske

Vzťahy vstupujú do nádejnej novej éry pre päť znamení zverokruhu v týždni od 19. do 25. mája 2025, vďaka začiatku obdobia Blížencov. Slnko vchádza do Blížencov v utorok 20. mája, čím otvára šance pre novú lásku a nové možnosti vo vašom romantickom živote.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Blíženci sú znamením, ktoré predstavuje dualitu medzi fyzickým a duchovným „ja“ a v tomto prípade to bude pre znamenia znamenať dôležité rozhodnutie medzi dvoma možnosťami. Päť znamení si tak bude už budúci týždeň vyberať medzi tým, čo je príjemné v danom momente a čakaním na lásku, ktorú si skutočne zaslúžia. Informuje o tom portál Your Tango.

Strelec

Strelci, prichádza pre vás nový začiatok v láske. Sezóna Blížencov vám osvetlí zónu vzťahov, a hoci vás zvyčajne chytí túlavé srdce, tentoraz to môže byť iné. Už nie ste ten typ, ktorý sa bojí záväzkov – ste pripravení na niečo vážne. Možno vás toto obdobie dotiahne k tomu, aby ste svoj vzťah posunuli na ďalšiu úroveň, možno dokonca začnete hovoriť o svadbe. Dôležité je veriť si a ísť za tým, čo si zaslúžite.

Lev