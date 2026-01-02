Tak komu je teda určená? Nová hymna zapadá prachom, odmieta ju aj prezident. Používaná je veľmi málo

Je to už rok aj jeden deň, odkedy bola verejnosti predstavená nová úprava slovenskej štátnej hymny. Premiéra sa uskutočnila 1. januára 2025, no ani po viac než dvanástich mesiacoch nie je jasné, či sa má nová verzia stať plnohodnotnou súčasťou oficiálnych štátnych ceremoniálov.
Na situáciu upozornila televízia Markíza. Ako vyplýva z jej zistení, nová úprava hymny sa za celý rok v praxi výraznejšie nepresadila. Nezaznela ani počas tohtoročných novoročných osláv na námestiach a vyhýbajú sa jej aj najvyššie štátne inštitúcie.
Nový rok bez novej hymny
Pri polnočných oslavách v slovenských mestách znela výlučne pôvodná verzia hymny a dokonca aj prezident Peter Pellegrini priznal, že jeho kancelária ju pri oficiálnych ceremoniáloch nepoužíva.
„Túto novú verziu, ktorú už máme k dispozícii, my pri oficiálnych aktoch nepoužívame. Nehovorím, že je zlá, ale na tie oficiálne akty, tým svojím spôsobom, ako znie, v akej je tónine, v akom je rytme, sa jednoducho nehodí,“ uviedol pre televíziu.
Parlament čaká, kým niekto rozhodne
Pôvodná verzia hymny zostáva aj súčasťou parlamentných rokovaní. Podľa predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho chýba jasné odborné stanovisko, ktoré by umožnilo prechod na inú verziu. „Používanie hymny na to, aby mohla byť používaná iná verzia… mala by zasadnúť nejaká komisia, ktorá povie, či tá nová hymna má rovnaký notový prepis, a pokiaľ mám dobrú informáciu, tak túto informáciu ešte nemám,“ skonštatoval pre Markízu.
Zákon hovorí jasne, odpoveď stále chýba
Ani rok a deň po zverejnení novej úpravy nie je potvrdené, že je v súlade so zákonom o štátnych symboloch. Ministerstvo vnútra podľa dostupných informácií stále čaká na písomné odborné stanovisko, ktoré by túto otázku definitívne uzavrelo. Sám autor úpravy Oskar Rózsa opakovane zdôrazňuje, že bez jasného záveru by sa jeho verzia nemala používať automaticky.
Cena hymny a odkaz autora
Autor hymny Oskar Rózsa mal za nové aranžovanie slovenskej hymny dostať honorár 20 000 eur, pričom celková suma zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dosahovala 46 500 eur. Z tejto čiastky malo 26 500 eur stáť vyhotovenie zvukového záznamu a zároveň sa upozorňovalo, že konečné náklady ešte nemuseli byť definitívne.
Projekt vylepšenia hymny iniciovala Martina Šimkovičová a pôvodné slohy piesne Nad Tatrou sa blýska mali zostať zachované, zmeniť sa mal najmä hudobný sprievod. Rózsa v minulosti tvrdil, že nejde o zákazku motivovanú peniazmi, ale o jeho osobný sen, a hovoril aj o viacerých verziách hymny, od čisto inštrumentálnej až po symfonickú so zborom. Ako jednu z najväčších zmien spomínal prechod na durový, veselší akord, spomalené tempo a väčší dôraz na spevnosť, s výsledkom ktorého bol podľa vlastných slov mimoriadne spokojný.
Oskar Rózsa v minulosti pobúril verejnosť videom, v ktorom počas pobytu v Londýne vyhlásil, že novú úpravu slovenskej hymny nerobí pre všetkých občanov, keď uviedol: „Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. To je hymna pre úplne inú skupinu ľudí.“ Jeho vyjadrenia vyvolali ostrú kritiku, keďže štátna hymna má patriť všetkým Slovákom, a po vlne negatívnych reakcií sa Rózsa neskôr verejnosti ospravedlnil s tým, že hymna je podľa neho pre všetkých, ktorí ju prijmú.
