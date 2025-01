Nová hymna spôsobila medzi Slovákmi totálne šialenstvo: Šokuje vás, koľko ľudí si pozrelo jej premiéru

Na Nový rok zaznela vo vysielaní STVR nová úprava slovenskej hymny a vyzerá to, že Slováci boli na ňu viac než zvedaví. Dokonca natoľko, že ju sledovalo viac ako milión divákov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Silvestrovský program bol naprieč televíznymi stanicami viac než pestrý. Mohli ste vidieť Silvestrovské Inkognito, Záhady tela, ale aj Milujem Slovensko. Spomedzi týchto šou sa stalo víťazom sledovanosti Inkognito, ktoré si pozrelo takmer 400-tisíc divákov, uvádza portál Mediaboom.

Hymna pritiahla zvedavých Slovákov

Presuňme sa však k polnoci, kedy sa mnohí usadili pred obrazovkami, aby začuli novú upravenú verziu našej hymny.

Podľa informácií webu si polnočné odpočítavanie nového roka na Jednotke pozrelo približne milión divákov. No pri hymne to bolo ešte viac, uvádza sa až 1,1 milióna divákov nad 12 rokov. To predstavuje až polovicu divákov, ktorí v danom čase sledovali televíziu, spomína Mediaboom.

Hymnu označil za nepochopenie vokálnej symfonickej inštrumentácie

Ako sme vás informovali, reakcie ľudí na internete na nové prevedenie hymny sa rôznia, a kým niektorí sú nadšení, ďalší k nej majú pár pripomienok, ktoré sa im nezdajú. Svoj názor vyjadril aj umelecký šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař.

Na Facebooku zverejnil status, v ktorom ju v podstate prirovnal k metalovej verzii Pirátov z Karibiku.