Oskar Rózsa sa ospravedlnil ľuďom za svoje slová: Dorote Nvotovej poďakoval za návrh na zmierenie

Známy hudobník Oskar Rózsa len nedávno zverejnil video, ktoré pobúrilo značnú časť verejnosti. V čase, keď spolu so štátnym tajomníkom Lukášom Machalom boli v Londýne za extrémistom Danielom Bombicom, adresoval odtiaľ Slovákom odkaz, v ktorom sa vyjadril, že hymna nebude venovaná všetkým.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vo videu multiinštrumentalista, skladateľ a dirigent v jednej osobe osočuje občanov Slovenska, pre ktorých vraj hymnu nerobí.

„Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. To je hymna pre úplne inú skupinu ľudí. A verte, že je ich podstatne, niekoľkonásobne viac, ako je vás. Bez ohľadu na to, ako hlasno škriekate. Váš čas sa radikálne kráti. Tak, prosím, zalezte do vašich dier,“ povedal Rózsa vo videu.

Toto tvrdenie mnohých šokovalo a rozladilo, keďže hymna ako štátny symbol by mala patriť všetkým Slovákom a na Rózsu sa spustila vlna kritiky.

Rózsa sa ospravedlnil

Včera Dorota Nvotová (Demokrati) zverejnila pre Oskara Rózsu odkaz, v ktorom ho vyzvala na zmierenie a dokonca na spoločné vianočné vystúpenie. Neskôr sa k tomu vyjadril aj samotný hudobník, ktorý sa verejnosti vo videu ospravedlnil. Odkázal, že „hymna je pre všetkých. Pre všetkých, ktorí ju prijmú.“

View this post on Instagram A post shared by Dorota Nvotová (@nvotovadorota)

Hymna za takmer 47-tisíc eur

Ako informovala TV Markíza, tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie Martina Tolstova: „Nová úprava hymny pod taktovkou Oskara Rózsu sa nahrávala v dňoch 17. a 18. 10. 2024. Umelecké telesá Slovenskej filharmónie realizovali túto nahrávku bez nároku na honorár,“ uviedla.

Tolstova tiež Markíze potvrdila, že úlohu Slovenskej filharmónii zadalo ministerstvo kultúry. Za účasť v nahrávaní nedostal odmenu ani Bratislavský chlapčenský zbor.

Zo sumy 46 500 eur za nový šat slovenskej hymny dostane 20-tisíc tvorca Oskar Rózsa a 26 500 eur má stáť vyhotovenie zvukového záznamu. Rozpis k tejto zložke má byť zverejnený čoskoro „Príloha zmluvy č. 1 bude zverejnená v najbližších dňoch v Centrálnom registri zmlúv,“ uviedlo ministerstvo pre TV Markíza. Táto suma však ešte nemusí byť konečná a môžu sa objaviť ďalšie náklady.