Vieme, koľko stála nová slovenská hymna: Oskar Rózsa by mal zarobiť päťcifernú sumu, bude mať viacero verzií

Verejnosť sa pred niekoľkými týždňami dozvedela o novom projekte Martiny Šimkovičovej, ktorým je vylepšenie slovenskej hymny. V hymne majú zostať pôvodné slohy piesne „Nad Tatrou sa blýska“, no hudobný sprievod sa výrazne zmení.

Na začiatku týždňa bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená zmluva, podľa ktorej vieme, že štát za hymnu zaplatí 46 500 eur. Z tejto sumy si má 20-tisíc zobrať samotný tvorca Oskar Rózsa a 26 500 eur má stáť vyhotovenie zvukového záznamu. Táto suma však ešte nemusí byť konečná a môžu sa objaviť ďalšie náklady.

„Bol to môj sen,“ tvrdí Rózsa

„Nie je to zákazka. Ja to nerobím pre peniaze. To bol môj nápad a môj sen, primárne,“ povedal Rózsa v rozhovore pre Plus Jeden Deň. Ešte koncom októbra pritom vo videu na svojom YouTube kanáli tvrdil, že honorár „nie je v hre, zatiaľ“. Prezradil však aj to, že hymna bude mať niekoľko verzií.

„Bude existovať len čisto inštrumentálna symfonická verzia, potom symfonická s veľkým zborom a máme v talóne ešte jednu verziu, ktorú pracovne nazývame ,Pre matky s deťmi‘ alebo ,Polnočná‘,“ povedal. V novom aranžmáne by podľa neho mala byť zachovávaná samotná podstata hudobného motívu, avšak tempo by malo byť spomalené, s dôrazom na spevnosť a šírku melódie.

Jednou z najväčších zmien je zmena akordu. Hymna vraj zaznie s durovým, veselým akordom, a nie so smutným, ako to bolo doteraz. S výsledkom je podľa vlastných slov mimoriadne spokojný.