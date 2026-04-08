Tajná dohoda s Ruskom: Politico odhalilo dokumenty, Orbán čelí pred voľbami novým obvineniam

Maďarská vláda podpísala s Ruskom dohodu o rozšírení hospodárskych, obchodných, energetických a kultúrnych väzieb medzi oboma krajinami. Vyplýva to z dokumentov, ktoré vypracovala ruská vláda a ktoré získal týždenník Politico a upozornil na ne v stredu.
Informuje o tom spravodajca TASR. Podľa Politica sa objavili ďalšie dôkazy o pokusoch premiéra Viktora Orbána silnejšie ekonomicky a politicky prepojiť Maďarsko s Ruskom.
Dohodu podpísali ministri
Z dokumentov vyplýva, že maďarský šéf diplomacie Péter Szijjártó a ruský minister zdravotníctva Michail Muraško podpísali 12-bodový plán, v ktorom stanovili oblasti spolupráce po tom, ako sa obaja stretli na rokovaniach v Moskve v decembri, na 16. zasadnutí Rusko-maďarskej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu.
Táto komisia bola založená v roku 2005. Text stanovuje rozsah, v akom by sa obe vlády zhodli v takých rôznorodých oblastiach, ako je jadrové palivo, vzdelávanie a šport. Podľa jedného z dokumentov Rusko a Maďarsko v decembri riešili aktuálne otázky bilaterálneho obchodu a hospodárskej spolupráce, spoločné aktivity v energetickom sektore, priemysle, zdravotníctve, poľnohospodárstve, stavebníctve a ďalších oblastiach spoločného záujmu, ako aj v kultúrnej a humanitárnej sfére.
Dokumenty sa nepodarilo nezávisle overiť
Zdôraznili tiež dôležitosť „rozvoja dlhodobých, vzájomne prospešných väzieb medzi oboma krajinami v oblastiach spoločného záujmu“. Týždenník Politico skontaktoval nezávislých expertov oboznámených s pracovnými metódami Moskvy, ale nemohol nezávisle overiť dokumenty, ktoré obsahujú pokyny pre ruské vládne oddelenia na implementáciu nových záväzkov.
Medzi dohodnutými bodmi bol podľa dokumentov záväzok „zvrátiť negatívny trend v bilaterálnom obchode“ po tom, ako sa obchod s tovarom znížil v dôsledku sankcií EÚ voči Rusku zavedených po spustení agresie voči Ukrajine. Dohoda otvára dvere ruským spoločnostiam, aby začali s novými projektmi v oblasti elektriny a vodíka v Maďarsku a užšou spoluprácou v oblasti ropy, plynu a jadrového paliva.
Budapešť súhlasila s preskúmaním posilnenia vzdelávania v ruskom jazyku v krajine dovozom učiteľov z Ruska a posilnením vzájomného uznávania kvalifikácií a otvorením výmenných programov pre postgraduálnych študentov. Užšie väzby s Ruskom nesmú byť „v rozpore so záväzkami Maďarska vyplývajúcimi z jeho členstva v EÚ“, uvádza sa v jednom z dokumentov. Politico pripomenul, že maďarský premiér Viktor Orbán sa opakovane stavia proti snahám EÚ sprísniť sankcie voči Rusku a poskytnúť materiálnu podporu Ukrajine.
