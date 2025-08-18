Syn princeznej má vážny problém: Obvinili ho z 32 trestných činov vrátane znásilnenia. Hrozí mu až desať rokov za mrežami

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Syn princeznej čelí celkovo 32 obvineniam.

Najstarší syn nórskej korunnej princeznej bol obvinený z viacerých trestných činov vrátane znásilnenia, oznámil v pondelok prokurátor Sturla Henriksbö.

Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Za zločiny mu hrozí až desať rokov väzenia

Tieto obvinenia prišli približne rok po tom, čo sa objavili prvé podozrenia, že najstarší syn korunnej princeznej Marius Borg Höiby sa dopustil násilia. Tento v súčasnosti 28-ročný muž čelí teraz celkovo 32 obvineniam vrátane znásilnenia a závažných sexuálnych trestných činov.

Podľa prokurátora sa jeho súdny proces začne pravdepodobne v polovici januára 2026. Hrozí mu trest odňatia slobody až na desať rokov.

28-ročný Marius Borg Höiby sa Matte-Marit Höibyovej narodil zo vzťahu s Mortenom Borgom, ktorý mala niekoľko rokov pred svojím sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Hoci je Höiby členom rodiny, nemá žiadny titul a nezastáva ani žiadnu verejnú funkciu.

Borg Höiby bol zadržaný 4. augusta 2024 po hádke v byte v Osle. Následne ho obvinili z ublíženia na zdraví vtedajšej priateľke. Počas vyšetrovania ho polícia obvinila z ďalších trestných činov.

