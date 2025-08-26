Svoju seriálovú rodinu zbožňuje. Herečka zo Sľubu vyšla s pravdou von o jednej situácii, ktorú by neustála

Televízny svet pomaly ožíva a na obrazovky sa vracia už aj retro seriál, ktorý zožal obrovský úspech. Súčasťou príbehu je tiež Helena, ktorú stvárňuje Anikó Vargová a podľa jej slov si projekt veľmi obľúbila. Tak sa vžila do svojej postavy, že si dokonca nevie predstaviť, ak by jej postavu odlúčili od rodiny. Vyzerá to tak, že si nakrúcanie zamilovala a rola jej sadla. 

Vedúca lahôdok, najvyhľadávanejších v Bratislave. Taká je Helena Horváthová, obyčajná, pracovitá a klebetná žena, sestra zástupkyne riaditeľa školy Zdeny Hanúskovej. Pre Anikó Vargovú je natáčanie Sľubu veľkým zážitkom. „Veľmi som si ho užívala. Mám naozaj skvelú rodinu, s ktorou som sa úplne zžila,“ pochvaľovala si herečka v rozhovore pre Markízu.

Prirástli jej k srdcu

Ako ďalej uviedla aj za iných hereckých kolegov, na začiatku nakrúcania Sľubu boli všetci neistí a hľadali sa, rovnako ako aj výrazové prostriedky, pomocou ktorých mali predviesť svoje postavy. Dnes sú už pokojnejší a je to pre nich ľahšie. „Povedala by som, že mi až tak prirástli k srdcu, že som hovorila Gregorkovi, keby náhodou scenáristi napísali, že ma bude podvádzať alebo niečo podobné, tak to by som si brala osobne a nebolo by to asi jednoduché,“ priznala Anikó o svojej seriálovej rodine a spomenula manžela.

Podľa herečkiných slov bude aj druhá séria pre divákov pútavá a majú sa na čo tešiť. „Verím tomu, že ich opäť pobavíme, pretože nás to veľmi baví, baví nás natáčať tento seriál a sme v tom veľmi hraví a naozaj to asi aj cítiť z toho výsledku, že naozaj sa tu príliš netrápime. Teda trápime sa s textami a technikou a všeličím iným, ale samotnou situáciou a hraním nie,“ poznamenala s úsmevom herečka.

Zdá sa, že po všetkých stránkach je všetko, čo súvisí s retro projektom, výborné a nemá sa na čo sťažovať. „Zžili sme sa s týmto priestorom, so štábom, ktorý je úžasný a veľmi nám pomáha…“ dodala Anikó, manželka Gregora, školníka na základnej škole, ale aj mama Vila, ktorý je šiestakom a Barbory, ktorá chodí do ôsmej triedy.

