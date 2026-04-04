Sviatky bez nich neexistujú: Vajcia sú počas Veľkej noci hitom. Slováci ich spotrebujú viac, než by ste čakali

Prípravy na veľkonočné sviatky vrcholia na Bielu sobotu, keď sa chystajú tradičné jedlá ako syrová hrudka či údeniny a zdobia sa kraslice. Vajcia sú neoddeliteľnou súčasťou jedálnička počas celého roka, v období Veľkej noci sa však častejšie objavujú na sviatočných stoloch.
Priemerný obyvateľ Slovenska ich skonzumuje ročne 213 kusov (v roku 2024), teda približne štyri vajcia za týždeň.
Spotreba a produkcia vajec
Ako ďalej informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, sliepky v profesionálnych chovoch na Slovensku zniesli vlani v priemere štyri až päť vajec za týždeň.
Spotrebitelia vo februári 2026 platili za desať kusov slepačích vajec veľkosti M v priemere 2,70 eura, čo bolo menej ako v januári, ale stále viac ako pred rokom.
Odporúčané články
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
