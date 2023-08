Svetový unikát vám vyrazí dych: Jedinečný vodopád je však len optickou ilúziou, uvidíte ho len z vtáčej perspektívy

Ak by ste sa niekedy chystali navštíviť Maurícius, za žiadnych okolností by ste si nemali nechať ujsť vodopád, ktorý je skutočným svetovým unikátom. Okrem toho, že sa nachádza pod vodou, je len optickou ilúziou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vodopád je len optickou ilúziou

Úchvatný vodopád, ktorý možno vidieť neďaleko mesta Le Morne Brabant na juhozápadnom pobreží Maurícia, je podľa portálu Travel Awaits optickým klamom. Pieskové a bahnité usadeniny prúdia v dôsledku silných podmorských prúdov, čo má za následok dojem, že sú nasávané do veľkého kanála. Podľa CNN to dokonca môže vyzerať, akoby mal byť do pomyselného kanála čoskoro vtiahnutý celý ostrov.

Na celom pobreží ostrova Maurícius, ktorý vznikol sopečnou činnosťou, je hojnosť piesku, ktorý oceánske prúdy prenášajú sem a tam cez plytké šelfy obklopujúce ostrov, píše Science Times. Tam, kde sa končia plytké šelfy, ktoré tvoria túto podmorskú plošinu, sú len hlbšie, modrejšie a tmavšie vody. A to, čo vyzerá ako „podmorský vodopád“, keď oceánske prúdy odnášajú piesok z pobrežia z južného cípu Maurícia do hlbokých oceánskych vôd, je výsledkom prepadávania piesku cez hlboké vody na oceánske dno.

Môžete si nad ním aj zaplávať

Vodopád pri južnom pobreží ostrova Maurícius je vďaka erózii skutočne jedinečným úkazom. Na krajnom cípe podmorskej plošiny sa nachádza priepasť v tvare podkovy, ktorá vedie do oceánskych hlbín.

Pre tých, ktorí chcú byť svedkami nádhery tejto maurícijskej atrakcie, je vodopád z pobrežia ťažko viditeľný, vzhľadom na to, že ide o optickú ilúziu. Aby ste si výhľad naň mohli naplno užiť, najlepšia je vtáčia perspektíva. Návštevníci, ktorí tak môžu urobiť, si ho preto najradšej pozrú z helikoptéry. Aj keď sa to na prvý pohľad možno nezdá, podľa webu The Culturetrip je úplne bezpečné nad vodopádom si zaplávať. Dokonca na ňom môžete aj surfovať.