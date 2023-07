Skrytý raj na zemi, ktorý o niekoľko rokov nemusí existovať: Neminiete tu takmer nič, za obed dáte menej ako tri eurá

Ostrov Tuvalu patrí medzi miesta, kam sa turisti nehrnú. Medzi vychytené destinácie nepatrí napríklad preto, lebo sa sem nedostanete z každého letiska a nie je to práve najlacnejší špás, no stojí to za to. Nadpozemskú atmosféru by ste si však mali užiť, kým sa dá. Ostrov totiž o 50 rokov môže zmiznúť z povrchu planéty Zem.

V článku sa dozviete aj: prečo je Tuvalu rajom na zemi;

ako sa sem môžete dostať;

koľko vás vyjde nocľah či strava;

prečo hrozí, že toto miesto čoskoro prestane existovať.

Ročne sem príde len hŕstka turistov

Nedávno sme vám priniesli článok o najmenej navštevovaných miestach na svete. Hneď v úvode sa ocitol ostrov Tuvalu (kedysi známy ako Ellice Islands), ktorý ročne navštívi len hŕstka turistov. Podľa portálu Lonely Planet, Tuvalu pozostáva z troch útesových ostrovov a šiestich atolov, ktoré sa nachádzajú v Tichom oceáne medzi Havajom a Austráliou. Tuvalu sa nachádza v blízkosti ďalších ostrovných štátov, ako sú Vanuatu, Fidži a Samoa.

Hlavným ostrovom je dlhý a úzky ostrov Fongafale, ktorý má rozlohu len 2,8 km². Permanentne toto miesto obýva 10 400 obyvateľov (niektoré zdroje uvádzajú až 12 000 obyvateľov) a práve na Fongafale nájdete pristávaciu dráhu, na ktorú prilieta len pár lietadiel týždenne. Podľa portálu Mail Online, pristávacia dráha slúži miestnym zároveň aj ako futbalové ihrisko či miesto pre iné športy. Ak sa v jeho blízkosti ocitnete, takmer isto budete miestnymi obyvateľmi zatiahnutí do hry, sú totiž veľmi priateľskí.

Za hlavné mesto (aj keď je to len dedinka) sa podľa portálu Britannica považuje Vaiaku a sídlia tu všetky dôležité úrady. Nezávislosť ostrov oficiálne získal v roku 1978, dovtedy bol britskou kolóniou. Napriek tomu je ale panovníkom tohto miesta britský kráľ Karol III.

Ostrovy plné nádherných pláží obklopených palmami ležia pomerne nízko, len 4 až 5 metrov nad morom. Poľnohospodárstvo tu kvôli slanému podložiu príliš neprekvitá, no pestujú sa tu obľúbené kokosy či banány. Ostrovania žijú z veľkej časti aj z rybolovu a zo zbierania morských plodov, no čoraz viac musia potraviny importovať, čo je po finančnej stránke veľmi náročné.