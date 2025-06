Svet zasiahla smutná správa: Vo veku 71 rokov zomrela obľúbená herečka. Seriály s ňou si obľúbili aj diváci na Slovensku

Vo veku 71 rokov zomrela Valerie Mahaffey, oceňovaná americká herečka, ktorú si mnohí diváci pamätajú najmä z úspešných televíznych seriálov Zúfalé manželky, Mladý Sheldon, Mŕtvy pre mňa či Severanka.

Informáciu o jej úmrtí priniesol portál The Hollywood Reporter, ktorý s odvolaním sa na Jillian Roscoe uviedol, že Mahaffey zomrela po boji s rakovinou v Los Angeles.

Nezameniteľný herecký prejav a zmysel pre výstredné postavy

Mahaffey bola známa svojou schopnosťou vdýchnuť život postavám, ktoré balansovali medzi zvláštnosťou a krehkosťou. Vďaka úlohe Eve v seriáli Severanka získala v roku 1992 cenu Emmy za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

V rokoch 2006 až 2007 účinkovala ako Alma Hodge v Zúfalých manželkách, neskôr stvárnila učiteľku Victorii MacElroy v seriáli Mladý Sheldon a divákom sa do pamäti zapísala aj ako Lorna Harding v čiernej komédii Mŕtvy pre mňa. Napokon sa objavila aj v seriáli Echo 3 z dielne Apple TV+.

Pochádzala z Indonézie, herectvu sa venovala celý život

Narodila sa 16. júna 1953 v Indonézii, kde vyrastala do jedenástich rokov. Po presťahovaní do Spojených štátov vyštudovala Texaskú univerzitu a hereckú kariéru odštartovala na divadelných doskách v New Yorku.

Účinkovala v šiestich broadwayských predstaveniach, vrátane Drakulu s Raulom Juliom či hry Spomienky v réžii Harolda Princea. Za divadelné výkony získala aj dve prestížne ocenenia Obie. Vo filme Francúzsky odchod z roku 2020 si zahrala po boku Michelle Pfeiffer a Lucasa Hedgesa. Jej výkon vdovy Madame Reynard jej vyniesol nomináciu na filmovú cenu Spirit Award.

Počas svojej kariéry hosťovala v mnohých známych seriáloch ako Seinfeld, Glee, Podlé slúžky, Projekt Mindy, Na zdravie či Veľká obloha. Z filmových titulov možno spomenúť snímky Džungľa 2, Seabiscuit, Sully či Leto plné snov.

Zanechala po sebe nielen divákov, ale aj rodinu

Valerie Mahaffey zanechala po sebe manžela Josepha Kella a dcéru Alice. Jej manžel vyjadril hlboký smútok so slovami: „Stratil som lásku svojho života a Amerika prišla o jednu z najláskavejších herečiek.“